ЗСУ отримали доступ до онлайн-платформ для закупівлі дронів

Український військовослужбовець на тлі ударного дрона.

Збройні сили України впровадили нову систему закупівлі безпілотників через онлайн-платформи. Йдеться про сервіси Brave1 та DotChain. Вони дають змогу підрозділам самостійно обирати необхідну техніку.

Програма вже охоплює близько 130 бригад, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The New York Times.

Система передбачає відмову від централізованої уніфікації озброєння. Замість цього підрозділи отримують можливість підбирати дрони під конкретні завдання на своїй ділянці фронту. Для цього їм виділяють спеціальні бюджети та кредити. Також передбачено бонуси за успішне застосування безпілотників.

Як працює система закупівель дронів

Військові отримують доступ до онлайн-платформ, де представлені сотні моделей дронів від різних виробників. Командири можуть оформляти замовлення безпосередньо через систему. Після цього автоматично формуються документи та організовується доставка. У середньому техніка надходить у підрозділи протягом 5-10 днів.

Додатково система дає змогу залучати донорські кошти. Волонтери та партнери можуть напряму фінансувати конкретні бригади. Такий підхід, за оцінками аналітиків, робить закупівлі гнучкішими й адаптованішими до реальних умов бойових дій.

