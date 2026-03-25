ЗСУ отримали доступ до онлайн-платформ для закупівлі дронів

ЗСУ отримали доступ до онлайн-платформ для закупівлі дронів

Дата публікації: 25 березня 2026 06:30
Український військовослужбовець на тлі ударного дрона. Фото: скриншот Reuters
Збройні сили України впровадили нову систему закупівлі безпілотників через онлайн-платформи. Йдеться про сервіси Brave1 та DotChain. Вони дають змогу підрозділам самостійно обирати необхідну техніку.

Програма вже охоплює близько 130 бригад, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The New York Times.

Система передбачає відмову від централізованої уніфікації озброєння. Замість цього підрозділи отримують можливість підбирати дрони під конкретні завдання на своїй ділянці фронту. Для цього їм виділяють спеціальні бюджети та кредити. Також передбачено бонуси за успішне застосування безпілотників.

Військові отримують доступ до онлайн-платформ, де представлені сотні моделей дронів від різних виробників. Командири можуть оформляти замовлення безпосередньо через систему. Після цього автоматично формуються документи та організовується доставка. У середньому техніка надходить у підрозділи протягом 5-10 днів.

Додатково система дає змогу залучати донорські кошти. Волонтери та партнери можуть напряму фінансувати конкретні бригади. Такий підхід, за оцінками аналітиків, робить закупівлі гнучкішими й адаптованішими до реальних умов бойових дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у квітні українським військовим можуть нарахувати додаткові виплати.

Також ми роз'яснювали, чи зберігається пенсія у військових пенсіонерів у разі їхньої мобілізації до ЗСУ.

ЗСУ дрони війна в Україні FPV-дрони морські дрони
Максим Бондаренко - Редактор
Максим Бондаренко
