У "Дію" шукають військових для бета-тесту одноразової виплати
У застосунку "Дія" пройде бета-тест одноразово виплати грошової допомоги від Міністерства оборони України. Тестувальниками можуть стати лише чинні військовослужбовців.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал "Дія".
Як стати тестувальником одноразової виплати в "Дії"
На порталі зазначили, що раніше доводилося робити все офлайн. Зокрема збирати гору паперів, стояти в чергах, а потім ще чекати на відповідь.
Тепер відбувається робота над онлайн-послугою, щоб все було "швидко, зручно і з повагою до захисників і захисниць".
Взяти участь у бета-тестуванні можна за умови, якщо людина є:
- громадянином України від 18 років і має РНОКПП;
- чинним військовим або чинною військовою.
Для реєстрації знадобляться РНОКПП та електронна пошта. Подати заявку можна за цим посиланням. Водночас у "Дії" зазначили один нюанс.
"Зверніть увагу: якщо ви вже отримували одноразову грошову допомогу і ваша група інвалідності або відсоток працездатності не змінилися, повторна виплата буде недоступна", — йдеться у повідомленні.
