Головна Гроші ЗСУ Чи припиняться виплати пенсій військовим пенсіонерам у разі мобілізації

Чи припиняться виплати пенсій військовим пенсіонерам у разі мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 07:30
Мобілізація військових пенсіонерів - чи скасують пенсійні виплати у разі нової служби
Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Ключові моменти Що буде з пенсіями військових пенсіонерів у разі їх мобілізації або ж завершення служби

У Пенсійному фонді заявили, що призначена пенсія військовим пенсіонерам виплачуються навіть у період мобілізації та повернення їх до служби. Водночас у разі припинення служби, розмір пенсійних виплат переглядається.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише "Судово-юридична газета".

Читайте також:

Що буде з пенсіями військових пенсіонерів у разі їх мобілізації або ж завершення служби

Як пояснили у Пенсійному фонді, військові пенсіонери, які знову пішли служити, не втрачають право на отримання призначених пенсійних виплат. Це правило поширюється на тих, кого повторно залучили до служби у різний спосіб:

  • за мобілізацією під час особливого періоду;
  • у разі призову резервістів у період дії особливого стану;
  • за контрактом на період особливого часу — до його завершення або до моменту звільнення зі служби.

Таким чином, спосіб повернення військового пенсіонера до лав служби не впливає на виплату пенсії — її продовжують нараховувати у встановленому розмірі.

Водночас після звільнення військового зі служби розмір його пенсійних виплат підлягає перегляду. Під час такого перерахунку враховують як додатково набуту вислугу років, так і розмір грошового забезпечення, яке він отримував на останній посаді перед звільненням.

Щоб оновити суму виплат, відповідні підрозділи силових структур передають до Пенсійного фонду необхідні документи, зокрема:

  • грошовий атестат;
  • довідки про додаткові види грошового забезпечення;
  • розрахунок вислуги років.

У Пенсійному фонді зазначають, що такий підхід дозволяє провести справедливий перерахунок пенсії з урахуванням нового службового стажу, отриманого під час повторної служби.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що військовий ЗСУ у разі поранення має право на отримання грошової допомоги. Проте крім основної виплати, військовий може оформити допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Також ми інформували, як вже у березні зміниться розмір пенсії для ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

виплати пенсії пенсіонери військові мобілізація військова служба
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
