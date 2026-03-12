Видео
Главная Деньги ВСУ Что происходит с пенсиями военных пенсионеров в случае мобилизации

Что происходит с пенсиями военных пенсионеров в случае мобилизации

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 07:30
Мобилизация военных пенсионеров - отменят ли пенсионные выплаты в случае новой службы
Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Ключевые моменты Что будет с пенсиями военных пенсионеров в случае их мобилизации или завершения службы

Военные пенсионеры в Украине сохраняют право на получение пенсии даже в период мобилизации и повторной службы. Причем после увольнения со службы размер пенсионных выплат будет пересмотрен и увеличен. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на заявление Пенсионного фонда.

Читайте также:

Как пояснили в Пенсионном фонде, военные пенсионеры, которые снова пошли служить, не теряют право на получение назначенных пенсионных выплат. Это правило распространяется на тех, кого повторно привлекли к службе различными способами:

  • по мобилизации во время особого периода;
  • в случае призыва резервистов в период действия особого положения;
  • по контракту на период особого времени - до его завершения или до момента увольнения со службы.

Таким образом, способ возвращения военного пенсионера в ряды службы не влияет на выплату пенсии — ее продолжают начислять в установленном размере.

В то же время после увольнения военного со службы размер его пенсионных выплат подлежит пересмотру. При таком перерасчете учитывают как дополнительно приобретенную выслугу лет, так и размер денежного обеспечения, которое он получал на последней должности перед увольнением.

Чтобы обновить сумму выплат, соответствующие подразделения силовых структур передают в Пенсионный фонд необходимые документы, в частности:

  • денежный аттестат;
  • справки о дополнительных видах денежного обеспечения;
  • расчет выслуги лет.

В Пенсионном фонде отмечают, что такой подход позволяет провести справедливый перерасчет пенсии с учетом нового служебного стажа, полученного во время повторной службы.

Напомним, недавно мы писали, что военный ВСУ в случае ранения имеет право на получение денежной помощи. Однако кроме основной выплаты, военный может оформить помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Также мы информировали, как уже в марте изменится размер пенсии для ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

выплаты пенсии пенсионеры военные мобилизация военная служба
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
