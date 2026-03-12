Мобилизация военных пенсионеров - отменят ли пенсионные выплаты в случае новой службы

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Военные пенсионеры в Украине сохраняют право на получение пенсии даже в период мобилизации и повторной службы. Причем после увольнения со службы размер пенсионных выплат будет пересмотрен и увеличен.

Что будет с пенсиями военных пенсионеров в случае их мобилизации или завершения службы

Как пояснили в Пенсионном фонде, военные пенсионеры, которые снова пошли служить, не теряют право на получение назначенных пенсионных выплат. Это правило распространяется на тех, кого повторно привлекли к службе различными способами:

по мобилизации во время особого периода;

в случае призыва резервистов в период действия особого положения;

по контракту на период особого времени - до его завершения или до момента увольнения со службы.

Таким образом, способ возвращения военного пенсионера в ряды службы не влияет на выплату пенсии — ее продолжают начислять в установленном размере.

В то же время после увольнения военного со службы размер его пенсионных выплат подлежит пересмотру. При таком перерасчете учитывают как дополнительно приобретенную выслугу лет, так и размер денежного обеспечения, которое он получал на последней должности перед увольнением.

Чтобы обновить сумму выплат, соответствующие подразделения силовых структур передают в Пенсионный фонд необходимые документы, в частности:

денежный аттестат;

справки о дополнительных видах денежного обеспечения;

расчет выслуги лет.

В Пенсионном фонде отмечают, что такой подход позволяет провести справедливый перерасчет пенсии с учетом нового служебного стажа, полученного во время повторной службы.

