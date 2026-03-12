Мобилизация военных пенсионеров - отменят ли пенсионные выплаты в случае новой службы

Что происходит с пенсиями военных пенсионеров в случае мобилизации
Военные пенсионеры в Украине сохраняют право на получение пенсии даже в период мобилизации и повторной службы. Причем после увольнения со службы размер пенсионных выплат будет пересмотрен и увеличен.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на заявление Пенсионного фонда.
Что будет с пенсиями военных пенсионеров в случае их мобилизации или завершения службы
Как пояснили в Пенсионном фонде, военные пенсионеры, которые снова пошли служить, не теряют право на получение назначенных пенсионных выплат. Это правило распространяется на тех, кого повторно привлекли к службе различными способами:
- по мобилизации во время особого периода;
- в случае призыва резервистов в период действия особого положения;
- по контракту на период особого времени - до его завершения или до момента увольнения со службы.
Таким образом, способ возвращения военного пенсионера в ряды службы не влияет на выплату пенсии — ее продолжают начислять в установленном размере.
В то же время после увольнения военного со службы размер его пенсионных выплат подлежит пересмотру. При таком перерасчете учитывают как дополнительно приобретенную выслугу лет, так и размер денежного обеспечения, которое он получал на последней должности перед увольнением.
Чтобы обновить сумму выплат, соответствующие подразделения силовых структур передают в Пенсионный фонд необходимые документы, в частности:
- денежный аттестат;
- справки о дополнительных видах денежного обеспечения;
- расчет выслуги лет.
В Пенсионном фонде отмечают, что такой подход позволяет провести справедливый перерасчет пенсии с учетом нового служебного стажа, полученного во время повторной службы.
