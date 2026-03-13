Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гроші ЗСУ Скільки грошей витрачає Україна на навчання одного мобілізованого до ЗСУ

Скільки грошей витрачає Україна на навчання одного мобілізованого до ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 07:30
Нардеп заявив, що Україна витрачає на навчання мобілізованого 5000 доларів
Призовники на БЗВП. Фото: 242 центр підготовки, "АрміяInform". Колаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Які витрати несе Україна для навчання одного мобілізованого

Нардеп Вадим Івченко заявив, що Україна витрачає на підготовку одного бійця у навчальному центрі в середньому 5 тисяч доларів США. Водночас країна може економити ці кошти, якщо буде набирати за ці ж гроші вже навчених іноземців.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в інтерв'ю для "Телеграф" сказав член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Реклама
Читайте також:

Які витрати несе Україна для навчання одного мобілізованого

За словами нардепа, наразі перш ніж відправитися на фронт, громадянин готується у навчальному центрі протягом 50 днів. Це навчання коштує державі 5 тисяч доларів за одну людину.

"Знаєте, скільки ми витрачаємо на навчання одного солдата в навчальному центрі? Приблизно 5 тисяч доларів", — розповів Івченко.

Водночас він зазначив, що якщо розглядати питання рекрутингу іноземців з приватних військових компаній, то це буде державі в плюс. Причина в тому, що це вже буде готовий навчений боєць, тож витрачатися на це не доведеться.

"Якщо ми 5 тисяч доларів будемо фактично за готового бійця (давати — Ред.), який знає як вправно зі зброєю працювати, стріляти, якісь тактичні речі, то ми фактично економимо ці 5 тисяч. Тому це співставні кошти — те, що ми витрачаємо вже сьогодні на одного українця", — пояснив член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, нещодавно у Міноборони України розповіли, чи є заробітна плата за проходження БЗВП.

Також ми інформували, чи потрібно походили БЗВП тим, хто вже раніше служив.

ЗСУ військові навчання гроші армія мобілізація БЗВП
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації