Нардеп заявив, що Україна витрачає на навчання мобілізованого 5000 доларів

Призовники на БЗВП. Фото: 242 центр підготовки, "АрміяInform". Колаж: Новини.LIVE

Нардеп Вадим Івченко заявив, що Україна витрачає на підготовку одного бійця у навчальному центрі в середньому 5 тисяч доларів США. Водночас країна може економити ці кошти, якщо буде набирати за ці ж гроші вже навчених іноземців.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в інтерв'ю для "Телеграф" сказав член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

За словами нардепа, наразі перш ніж відправитися на фронт, громадянин готується у навчальному центрі протягом 50 днів. Це навчання коштує державі 5 тисяч доларів за одну людину.

"Знаєте, скільки ми витрачаємо на навчання одного солдата в навчальному центрі? Приблизно 5 тисяч доларів", — розповів Івченко.

Водночас він зазначив, що якщо розглядати питання рекрутингу іноземців з приватних військових компаній, то це буде державі в плюс. Причина в тому, що це вже буде готовий навчений боєць, тож витрачатися на це не доведеться.

"Якщо ми 5 тисяч доларів будемо фактично за готового бійця (давати — Ред.), який знає як вправно зі зброєю працювати, стріляти, якісь тактичні речі, то ми фактично економимо ці 5 тисяч. Тому це співставні кошти — те, що ми витрачаємо вже сьогодні на одного українця", — пояснив член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

