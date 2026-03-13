Нардеп заявил, что Украина тратит на обучение мобилизованного 5000 долларов

Призывники на БЗВП. Фото: 242 центр подготовки, "АрмияInform". Коллаж: Новини.LIVE

Член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко рассказал, что Украина тратит на подготовку одного мобилизованного человека примерно 5 тысяч долларов США. При этом страна может экономить эти средства, если речь идет о наборе уже обученных иностранцев.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в интервью для "Телеграф" сказал нардеп от "Батькивщины".

По словам нардепа, сейчас прежде чем отправиться на фронт, гражданин готовится в учебном центре в течение 50 дней. Это обучение стоит государству 5 тысяч долларов за одного человека.

"Знаете, сколько мы тратим на обучение одного солдата в учебном центре? Примерно 5 тысяч долларов", — рассказал Ивченко.

В то же время он отметил, что если рассматривать вопрос рекрутинга иностранцев из частных военных компаний, то это будет государству в плюс. Причина в том, что это уже будет готовый обученный боец, поэтому тратиться на это не придется.

"Если мы 5 тысяч долларов будем фактически за готового бойца (давать — Ред.), который знает как ловко с оружием работать, стрелять, какие-то тактические вещи, то мы фактически экономим эти 5 тысяч. Поэтому это сопоставимые средства — то, что мы тратим уже сегодня на одного украинца", — пояснил член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

