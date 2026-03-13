Видео
Украина тратит на обучение одного бойца ВСУ 5000 долларов, — нардеп

Украина тратит на обучение одного бойца ВСУ 5000 долларов, — нардеп

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 07:30
Нардеп заявил, что Украина тратит на обучение мобилизованного 5000 долларов
Призывники на БЗВП. Фото: 242 центр подготовки, "АрмияInform". Коллаж: Новини.LIVE
Ключевые моменты Какие расходы несет Украина для обучения одного мобилизованного

Член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко рассказал, что Украина тратит на подготовку одного мобилизованного человека примерно 5 тысяч долларов США. При этом страна может экономить эти средства, если речь идет о наборе уже обученных иностранцев. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в интервью для "Телеграф" сказал нардеп от "Батькивщины".

Читайте также:

Какие расходы несет Украина для обучения одного мобилизованного

По словам нардепа, сейчас прежде чем отправиться на фронт, гражданин готовится в учебном центре в течение 50 дней. Это обучение стоит государству 5 тысяч долларов за одного человека.

"Знаете, сколько мы тратим на обучение одного солдата в учебном центре? Примерно 5 тысяч долларов", — рассказал Ивченко.

В то же время он отметил, что если рассматривать вопрос рекрутинга иностранцев из частных военных компаний, то это будет государству в плюс. Причина в том, что это уже будет готовый обученный боец, поэтому тратиться на это не придется.

"Если мы 5 тысяч долларов будем фактически за готового бойца (давать — Ред.), который знает как ловко с оружием работать, стрелять, какие-то тактические вещи, то мы фактически экономим эти 5 тысяч. Поэтому это сопоставимые средства — то, что мы тратим уже сегодня на одного украинца", — пояснил член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Напомним, недавно в Минобороны Украины рассказали, есть ли заработная плата за прохождение БОВП.

Также мы информировали, нужно ли походили БОВП тем, кто уже ранее служил.

ВСУ военные учения деньги армия мобилизация БОВП
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
