Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В "Дію" ищут военных для бета-теста единовременной выплаты

В "Дію" ищут военных для бета-теста единовременной выплаты

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 07:30
В "Дію" ищут военных для бета-теста единовременной выплаты
Мобильное приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE
Ключевые моменты Как стать тестировщиком единовременной выплаты в "Дії"

В приложении "Дія" пройдет бета-тест единовременной выплаты денежной помощи от Министерства обороны Украины. Тестировщиками могут стать только действующие военнослужащие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал "Дія".

Читайте также:

Как стать тестировщиком единовременной выплаты в "Дії"

На портале отметили, что раньше приходилось делать все оффлайн. В частности собирать гору бумаг, стоять в очередях, а потом еще ждать ответа.

Теперь происходит работа над онлайн-услугой, чтобы все было "быстро, удобно и с уважением к защитникам и защитницам".

Принять участие в бета-тестировании можно при условии, если человек является:

  • гражданином Украины от 18 лет и имеет РНУКПН;
  • действующим военным или действующей военной.

Для регистрации понадобятся РНУКПН и электронная почта. Подать заявку можно по этой ссылке. В то же время в "Дії" отметили один нюанс.

"Обратите внимание: если вы уже получали единовременную денежную помощь и ваша группа инвалидности или процент трудоспособности не изменились, повторная выплата будет недоступна", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно мы писали, что в апреле украинские военные могут получить дополнительные выплаты.

Также мы информировали, теряют ли военные пенсионеры пенсию, если решат мобилизоваться в ряды ВСУ.

выплаты ВСУ деньги военные Дія денежная помощь
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации