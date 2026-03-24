В "Дію" ищут военных для бета-теста единовременной выплаты
В приложении "Дія" пройдет бета-тест единовременной выплаты денежной помощи от Министерства обороны Украины. Тестировщиками могут стать только действующие военнослужащие.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал "Дія".
Как стать тестировщиком единовременной выплаты в "Дії"
На портале отметили, что раньше приходилось делать все оффлайн. В частности собирать гору бумаг, стоять в очередях, а потом еще ждать ответа.
Теперь происходит работа над онлайн-услугой, чтобы все было "быстро, удобно и с уважением к защитникам и защитницам".
Принять участие в бета-тестировании можно при условии, если человек является:
- гражданином Украины от 18 лет и имеет РНУКПН;
- действующим военным или действующей военной.
Для регистрации понадобятся РНУКПН и электронная почта. Подать заявку можно по этой ссылке. В то же время в "Дії" отметили один нюанс.
"Обратите внимание: если вы уже получали единовременную денежную помощь и ваша группа инвалидности или процент трудоспособности не изменились, повторная выплата будет недоступна", — говорится в сообщении.
