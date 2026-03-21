Билецкий объяснил, почему без донатов армия не вытянет

Билецкий объяснил, почему без донатов армия не вытянет

Дата публикации 21 марта 2026 06:43
Андрей Билецкий. Фото: Кадр из интервью
Ключевые моменты Почему донаты важны для ВСУ

Командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий заявил, что украинцы продолжают донатить значительные суммы на ВСУ. По его словам, если бы этого не было, то украинская армия не вытянула бы это бремя.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом он сказал в интервью для ТСН.

Почему донаты важны для ВСУ

"Вы абсолютно правы. Люди продолжают жертвовать, и это значительные суммы, и мы вообще бы без них бы, без людей, без украинцев — мы бы точно не вытянули этот уровень", — сказал Билецкий.

Кроме того, общины дают субвенции. Военный считает, что это тоже деньги фактически от украинцев, поскольку их направляют через лиц, которых люди выбрали своими избранниками.

"Но заменить финансирование государства и поставки государства просто невозможно. Они настолько перевешивают все остальное, что здесь не о чем даже говорить. Такие вещи, как медицина, инженерная техника и так далее, они в значительной степени обеспечиваются государством... все удачно", — рассказал он.

В то же время с дронами ситуация бывает сложная, в частности, с поставками. В этой ситуации частично выручают введенные Министерством обороны прямые дотации на закупки беспилотников.

Также выручают — е-баллы, поскольку когда "ты эффективен, то у тебя значительное количество баллов". Несмотря на то, что в этой ситуации есть задержки в поставках, но через эту систему можно получили очень много дронов.

По словам Билецкого, это все иногда перекрывает десятки процентов от общей потребности. Однако все остальное приходится документы в первую очередь за счет сборов и субвенций.

Также он отметил, что снаряды, боеприпасы и прочее получается армией централизованно. Это здесь есть места, где все очень хорошо по обеспечению, но есть в такие, где очень плохо и не хватает тех или иных средств.

Напомним, в этом же интервью Билецкий заявил, что пехота не должна быть "расходником" на фронте. Наоборот, пехотинец должен быть самым ценным активом подразделения.

Также он сообщил, что "Тройка" и "Хартия" запускают новую систему подготовки военных.

Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
