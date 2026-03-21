Білецький пояснив, чому без донатів армія не витягне

Білецький пояснив, чому без донатів армія не витягне

Дата публікації: 21 березня 2026 06:43
Андрій Білецький. Фото: Кадр з інтерв'ю
Командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький заявив, що українці продовжують донатити значні суми на ЗСУ. За його словами, якщо б цього не було, то українська армія не витягнула б цей тягар.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це він сказав в інтерв'ю для ТСН.

Читайте також:

Чому донати важливі для ЗСУ

"Ви абсолютно праві. Люди продовжують жертвувати, і це значні суми, і ми взагалі б без них би, без людей, без українців — ми б точно не витягнули цей рівень", — сказав Білецький.

Окрім того, громади дають субвенції. Військовий вважає, що це теж гроші фактично від українців, оскільки їх направляють через осіб, яких люди обрали своїми обранцями.

"Але замінити фінансування держави і поставки держави просто неможливо. Вони настільки переважають все інше, що тут нема про що навіть говорити. Такі речі, як медицина, інженерна техніка і так далі, вони в значній мірі забезпечуються державою... все вдало", — розповів він.

Водночас з дронами ситуація буває складна, зокрема, з поставками. У цій ситуації частково виручають введені Міністерством оборони прямі дотації на закупки безпілотників.

Також виручають — є-бали, оскільки коли "ти ефективний, то у тебе значна кількість балів". Попри те, що у цій ситуації є затримки у поставках, але через цю систему можна отримали дуже багато дронів.

За словами Білецького, це все інколи перекриває десятки відсотків від загальної потреби. Однак все інше приходиться документи в першу чергу за рахунок зборів і субвенцій.

Також він зазначив, що снаряди, боєприпаси та інше отримується армією централізовано. Це тут є місця, де все дуже добре по забезпеченню, але є в такі, де дуже погано і не вистачає тих чи інших засобів.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Білецький заявив, що піхота не має бути "розхідником" на фронті. Навпаки, піхотинець повинен бути найціннішим активом підрозділу.

Також він поінформував, що "Трійка" та "Хартія" запускають нову систему підготовки військових.

ЗСУ армія дрон Шахід-136 донат Андрій Білецький забезпечення
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
