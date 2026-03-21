Білецький пояснив, чому без донатів армія не витягне
Командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький заявив, що українці продовжують донатити значні суми на ЗСУ. За його словами, якщо б цього не було, то українська армія не витягнула б цей тягар.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це він сказав в інтерв'ю для ТСН.
Чому донати важливі для ЗСУ
"Ви абсолютно праві. Люди продовжують жертвувати, і це значні суми, і ми взагалі б без них би, без людей, без українців — ми б точно не витягнули цей рівень", — сказав Білецький.
Окрім того, громади дають субвенції. Військовий вважає, що це теж гроші фактично від українців, оскільки їх направляють через осіб, яких люди обрали своїми обранцями.
"Але замінити фінансування держави і поставки держави просто неможливо. Вони настільки переважають все інше, що тут нема про що навіть говорити. Такі речі, як медицина, інженерна техніка і так далі, вони в значній мірі забезпечуються державою... все вдало", — розповів він.
Водночас з дронами ситуація буває складна, зокрема, з поставками. У цій ситуації частково виручають введені Міністерством оборони прямі дотації на закупки безпілотників.
Також виручають — є-бали, оскільки коли "ти ефективний, то у тебе значна кількість балів". Попри те, що у цій ситуації є затримки у поставках, але через цю систему можна отримали дуже багато дронів.
За словами Білецького, це все інколи перекриває десятки відсотків від загальної потреби. Однак все інше приходиться документи в першу чергу за рахунок зборів і субвенцій.
Також він зазначив, що снаряди, боєприпаси та інше отримується армією централізовано. Це тут є місця, де все дуже добре по забезпеченню, але є в такі, де дуже погано і не вистачає тих чи інших засобів.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Білецький заявив, що піхота не має бути "розхідником" на фронті. Навпаки, піхотинець повинен бути найціннішим активом підрозділу.
Також він поінформував, що "Трійка" та "Хартія" запускають нову систему підготовки військових.
