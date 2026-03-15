В апреле военнослужащие могут получить дополнительные выплаты

С 1 апреля зарплаты военнослужащих останутся неизменными. Доплаты и надбавки тоже сохранятся.

Об этом говорится в законодательстве и постановлениях Кабинета Министров Украины, передает Новини.LIVE.

Дополнительные выплаты для защитников Украины

В текущем году размер доплат для военных составляет от 30 тысяч гривен до ста тысяч гривен. 30 тысяч гривен могут получить те, кто выполняет боевые и специальные задачи, 50 тысяч гривен — военные, которые работают в штабах, командовании и органах управления, 70 тысяч гривен — те, кто непрерывно находится на передовой в течение месяца, сто тысяч гривен — те, кто воюет в зоне боевых действий, проходит лечение или реабилитацию после ранений, находился в плену.

От чего зависит зарплата бойца

Размер выплат рассчитывают, учитывая такие критерии как должность, звание и стаж военнослужащего. Должностной оклад определяется тем, какую должность занимает боец. Оклад по званию зависит от воинского звания, а надбавка за выслугу лет — это +5–50% к окладу (размер суммы зависит от стажа службы).

Уровень выплат для контрактников и мобилизованных не отличается.

Материальная помощь для военных

Для решения социально-бытовых вопросов защитники Украины могут получить материальную помощь от государства. Размер такой выплаты будет равен зарплате.

Основания для получения помощи от государства:

установление инвалидности вследствие ранения или контузии;

плен, пропажа без вести или интернирование военнослужащего;

смерть военного или близких членов его семьи;

рождение или усыновление ребенка;

серьезные проблемы со здоровьем военнослужащего или его родных;

тяжелые заболевания: туберкулез, ВИЧ/СПИД, гепатиты;

длительное лечение или реабилитация более 30 дней;

онкологические заболевания;

ранения во время выполнения боевых задач;

травмы членов семьи в результате военной агрессии РФ.

Ранее стало известно, что военные, которые вернулись из плена, могут получить выплату от государства. Речь идет о ста тысячах гривен.

Также мы сообщали, что бойцы после ранения имеют право на материальную помощь от государства. Раз в год им будут платить сумму, равную денежному обеспечению за месяц.