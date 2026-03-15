У квітні військовослужбовці можуть отримати додаткові виплати

Гроші на тлі військової форми. Фото ілюстративне: Azola Legal Services

Від 1 квітня зарплати військовослужбовців залишаться незмінними. Доплати та надбавки теж збережуться.

Про це йдеться в законодавстві та постановах Кабінету Міністрів України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Додаткові виплати для захисників України

У поточному році розмір доплат для військових становить від 30 тисяч гривень до ста тисяч гривень. 30 тисяч гривень можуть отримати ті, хто виконує бойові та спеціальні завдання, 50 тисяч гривень — військові, які працюють у штабах, командуванні та органах управління, 70 тисяч гривень — ті, хто безперервно перебуває на передовій упродовж місяця, сто тисяч гривень — ті, хто воює в зоні бойових дій, проходить лікування чи реабілітацію після поранень, перебував у полоні.

Від чого залежить зарплата бійця

Розмір виплат розраховують, враховуючи такі критерії як посада, звання та стаж військовослужбовця. Посадовий оклад визначається тим, яку посаду займає боєць. Оклад за званням залежить від військового звання, а надбавка за вислугу років — +5–50% до окладу (розмір суми залежить від стажу служби).

Рівень виплат для контрактників і мобілізованих не відрізняється.

Матеріальна допомога для військових

Для вирішення соціально-побутових питань захисники України можуть отримати матеріальну допомогу від держави. Розмір такої виплати дорівнюватиме зарплаті.

Підстави для отримання допомоги від держави:

встановлення інвалідності внаслідок поранення або контузії;

полон, зникнення безвісти або інтернування військовослужбовця;

смерть військового або близьких членів його родини;

народження чи усиновлення дитини;

серйозні проблеми зі здоров’ям військовослужбовця або його рідних;

тяжкі захворювання: туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатити;

тривале лікування чи реабілітація понад 30 днів;

онкологічні захворювання;

поранення під час виконання бойових завдань;

травми членів родини внаслідок воєнної агресії РФ.

Раніше стало відомо, що військові, які повернулися з полону, можуть отримати виплату від держави. Йдеться про сто тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що бійці після поранення мають право на матеріальну допомогу від держави. Раз на рік їм платитимуть суму, яка дорівнюватиме грошовому забезпеченню за місяць.