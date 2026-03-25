ВСУ получили доступ к онлайн-платформам для закупки дронов
Вооруженные силы Украины внедрили новую систему закупки беспилотников через онлайн-платформы. Речь идет о сервисах Brave1 и DotChain. Они позволяют подразделениям самостоятельно выбирать необходимую технику.
Программа уже охватывает около 130 бригад, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times.
Система предусматривает отказ от централизованной унификации вооружения. Вместо этого подразделения получают возможность подбирать дроны под конкретные задачи на своем участке фронта. Для этого им выделяются специальные бюджеты и кредиты. Также предусмотрены бонусы за успешное применение беспилотников.
Как работает система закупок дронов
Военные получают доступ к онлайн-платформам, где представлены сотни моделей дронов от разных производителей. Командиры могут оформлять заказы напрямую через систему. После этого автоматически формируются документы и организуется доставка. В среднем техника поступает в подразделения в течение 5–10 дней.
Дополнительно система позволяет привлекать донорские средства. Волонтеры и партнеры могут напрямую финансировать конкретные бригады. Такой подход, по оценкам аналитиков, делает закупки более гибкими и адаптированными к реальным условиям боевых действий.
