Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Деньги ВСУ ВСУ получили доступ к онлайн-платформам для закупки дронов

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 06:30
Украинский военнослужащий на фоне ударного дрона. Фото: скриншот Reuters
Вооруженные силы Украины внедрили новую систему закупки беспилотников через онлайн-платформы. Речь идет о сервисах Brave1 и DotChain. Они позволяют подразделениям самостоятельно выбирать необходимую технику.

Программа уже охватывает около 130 бригад, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times.

Читайте также:

Система предусматривает отказ от централизованной унификации вооружения. Вместо этого подразделения получают возможность подбирать дроны под конкретные задачи на своем участке фронта. Для этого им выделяются специальные бюджеты и кредиты. Также предусмотрены бонусы за успешное применение беспилотников.

Военные получают доступ к онлайн-платформам, где представлены сотни моделей дронов от разных производителей. Командиры могут оформлять заказы напрямую через систему. После этого автоматически формируются документы и организуется доставка. В среднем техника поступает в подразделения в течение 5–10 дней.

Дополнительно система позволяет привлекать донорские средства. Волонтеры и партнеры могут напрямую финансировать конкретные бригады. Такой подход, по оценкам аналитиков, делает закупки более гибкими и адаптированными к реальным условиям боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что в апреле украинским военным могут начислить дополнительные выплаты.

Также мы разъясняли, сохраняется ли пенсия у военных пенсионеров в случае их мобилизации в ВСУ.

ВСУ дроны война в Украине FPV-дроны морские дроны
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации