Головна Гроші ЗСУ Військовий юрист висловився щодо примусового доставлення людей до ТЦК

Військовий юрист висловився щодо примусового доставлення людей до ТЦК

Дата публікації: 27 березня 2026 06:30
Працівники ТЦК та СП. Фото ілюстративне: telegraf.in.ua
Ключові моменти Примусове відправлення до військкомату

Відсутність відстрочки не є приводом для примусового доставлення порушника до військкомату. Військовослужбовці ТЦК та СП мають дотримуватися законодавства. Право на адміністративне затримання є лише в поліцейських. 

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько, передає Новини.LIVE.

Примусове відправлення до військкомату 

"Якщо чоловік має "Резерв+" без позначок про порушення та розшук, пред'являє документ і не вчиняв правопорушень, підстав для затримання немає. Єдиний спосіб виклику (до ТЦК та СП, — Ред.) — вручення повістки у встановленому порядку", — пояснив правознавець.

Що може бути підставою для доставлення військовозобов'язаного до ТЦК:

  • вчинення адміністративного порушення у сфері військового обліку;
  • перебування в розшуку ТЦК;
  • відсутність військово-облікового документа під час перевірки;
  • відмова від повістки у присутності поліцейського.

За словами Михайла Лобунька, якщо документи громадянина в порядку і порушень немає, поліцейські мають відпустити військовозобов'язаного. Примусове безпідставне доставлення є перевищенням повноважень, тому правознавець порадив тим, хто постраждав від таких дій, вживати заходів для захисту своїх прав.

"Можна фіксувати на відео, вимагати протокол і оскаржувати в суді. Практика показує, що в таких випадках суди часто визнають дії незаконними", — підсумував військовий юрист.

військкомат ТЦК та СП затримання
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
