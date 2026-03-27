Військовий юрист висловився щодо примусового доставлення людей до ТЦК

Працівники ТЦК та СП. Фото ілюстративне: telegraf.in.ua

Відсутність відстрочки не є приводом для примусового доставлення порушника до військкомату. Військовослужбовці ТЦК та СП мають дотримуватися законодавства. Право на адміністративне затримання є лише в поліцейських.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько, передає Новини.LIVE.

Примусове відправлення до військкомату

"Якщо чоловік має "Резерв+" без позначок про порушення та розшук, пред'являє документ і не вчиняв правопорушень, підстав для затримання немає. Єдиний спосіб виклику (до ТЦК та СП, — Ред.) — вручення повістки у встановленому порядку", — пояснив правознавець.

Що може бути підставою для доставлення військовозобов'язаного до ТЦК:

вчинення адміністративного порушення у сфері військового обліку;

перебування в розшуку ТЦК;

відсутність військово-облікового документа під час перевірки;

відмова від повістки у присутності поліцейського.

За словами Михайла Лобунька, якщо документи громадянина в порядку і порушень немає, поліцейські мають відпустити військовозобов'язаного. Примусове безпідставне доставлення є перевищенням повноважень, тому правознавець порадив тим, хто постраждав від таких дій, вживати заходів для захисту своїх прав.

"Можна фіксувати на відео, вимагати протокол і оскаржувати в суді. Практика показує, що в таких випадках суди часто визнають дії незаконними", — підсумував військовий юрист.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал Юристи.UA пояснював, чи можна тим, хто має відстрочку через догляд за родичами з інвалідністю, одружуватися. Одруження на відстрочку жодним чином не вплине. Купувати нерухомість і змінювати місце проживання теж можна.

Також Новини.LIVE з посиланням на керівника підрозділу рекрутингу 1-го окремого центру Сил безпілотних систем Юрія з позивним Avis повідомляв про нюанси рекрутингу. Кожен кандидат проходить багато перевірок і декілька співбесід. Вибір вакансій багатий: їх понад 40.