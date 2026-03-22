Керівник підрозділу рекрутингу пояснив, як набирають людей до війська

Юрій Avis. Фото: 14-й полк БпАК

Процес рекрутингу ґрунтується на принципах комерційної сфери. Важливо, щоб людина, яка захотіла долучитися до війська, отримувала позитивні враження і від першого дзвінка та ознайомлення з вакансією, і від залучення до роботи підрозділу.

Про це в інтерв'ю NV повідомив керівник підрозділу рекрутингу 1-го окремого центру Сил безпілотних систем Юрій із позивним Avis, передає Новини.LIVE.

Процес рекрутингу

Кожен кандидат проходить багато перевірок і декілька співбесід. Аби оцінити кваліфікаційну цінність потенційного воїна, рекрутер двічі із ним спілкується онлайн. Такі бесіди допомагають визначити, яку посаду може цей претендент обійняти та якому командиру його запропонувати.

"Далі йдуть безпекова перевірка та психологічне тестування, після чого кандидат проходить співбесіду з командиром. На цьому формально-рекрутингові процеси завершуються й починається оформлення", — зазначив Avis.

Вакантні посади

Наразі в підрозділі рекрутингу 1-го окремого центру Сил безпілотних систем є 41 вакансія. Однією з переваг є те, що людина гарантовано виконуватиме обов'язки саме на тій посаді, на яку її призначили.

"Не можемо дозволити собі розкіш брати крутого фахівця й використовувати його не за призначенням", — пояснив очільник підрозділу рекрутингу.

Чого бояться цивільні

Військовозобов'язані бояться, що після призначення на певну посаду згодом потраплять на штурм посадок. Такі побоювання не є безпідставними, якщо йдеться про мобілізацію.

"Традиційна система комплектації ТЦК справді не враховує цивільний фах і досвід мобілізованих... Там розподіляють людей, які йдуть не добровільно, і відправляють їх не туди, де вони можуть найкраще проявитися, а туди, де зараз потрібні бійці", — пояснив Avis.

Також він додав, що в разі рекрутингу все відбувається навпаки.

