Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Керівник підрозділу рекрутингу пояснив, як набирають людей до війська

Керівник підрозділу рекрутингу пояснив, як набирають людей до війська

Ua ru
Дата публікації: 22 березня 2026 06:30
Керівник підрозділу рекрутингу пояснив, як набирають людей до війська
Юрій Avis. Фото: 14-й полк БпАК
Юрій Avis. Фото: 14-й полк БпАК
Ключові моменти Процес рекрутингу Вакантні посади Чого бояться цивільні

Процес рекрутингу ґрунтується на принципах комерційної сфери. Важливо, щоб людина, яка захотіла долучитися до війська, отримувала позитивні враження і від першого дзвінка та ознайомлення з вакансією, і від залучення до роботи підрозділу.

Про це в інтерв'ю NV повідомив керівник підрозділу рекрутингу 1-го окремого центру Сил безпілотних систем Юрій із позивним Avis, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Процес рекрутингу 

Кожен кандидат проходить багато перевірок і декілька співбесід. Аби оцінити кваліфікаційну цінність потенційного воїна, рекрутер двічі із ним спілкується онлайн. Такі бесіди допомагають визначити, яку посаду може цей претендент обійняти та якому командиру його запропонувати. 

"Далі йдуть безпекова перевірка та психологічне тестування, після чого кандидат проходить співбесіду з командиром. На цьому формально-рекрутингові процеси завершуються й починається оформлення", — зазначив Avis.

Вакантні посади 

Наразі в підрозділі рекрутингу 1-го окремого центру Сил безпілотних систем є 41 вакансія. Однією з переваг є те, що людина гарантовано виконуватиме обов'язки саме на тій посаді, на яку її призначили.

"Не можемо дозволити собі розкіш брати крутого фахівця й використовувати його не за призначенням", — пояснив очільник підрозділу рекрутингу.

Чого бояться цивільні

Військовозобов'язані бояться, що після призначення на певну посаду згодом потраплять на штурм посадок. Такі побоювання не є безпідставними, якщо йдеться про мобілізацію.

"Традиційна система комплектації ТЦК справді не враховує цивільний фах і досвід мобілізованих... Там розподіляють людей, які йдуть не добровільно, і відправляють їх не туди, де вони можуть найкраще проявитися, а туди, де зараз потрібні бійці", — пояснив Avis.

Також він додав, що в разі рекрутингу все відбувається навпаки.

Раніше стало відомо, що у квітні розмір зарплат військовослужбовців залишиться незмінним. Щоправда, деякі бійці зможуть отримати доплати й надбавки.

Також ми повідомляли, що на підготовку одного бійця витрачають близько п'яти тисяч доларів. Нардеп Вадим Івченко пояснив, як ці кошти заощадити.

армія військовослужбовці Рекрутинг
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації