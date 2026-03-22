Руководитель подразделения рекрутинга объяснил, как набирают людей в армию

Юрий Авис. Фото: 14-й полк БпАК

Процесс рекрутинга основывается на принципах коммерческой сферы. Важно, чтобы человек, который захотел присоединиться к войску, получал положительные впечатления и от первого звонка и ознакомления с вакансией, и от привлечения к работе подразделения.

Об этом в интервью NV сообщил руководитель подразделения рекрутинга 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем Юрий с позывным Avis, передает Новини.LIVE.

Процесс рекрутинга

Каждый кандидат проходит много проверок и несколько собеседований. Чтобы оценить квалификационную ценность потенциального воина, рекрутер дважды с ним общается онлайн. Такие беседы помогают определить, какую должность может этот претендент занять и какому командиру его предложить.

"Далее следуют проверка безопасности и психологическое тестирование, после чего кандидат проходит собеседование с командиром. На этом формально-рекрутинговые процессы завершаются и начинается оформление", — отметил Avis.

Вакантные должности

На данный момент в подразделении рекрутинга 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем есть 41 вакансия. Одним из преимуществ является то, что человек гарантированно будет выполнять обязанности именно на той должности, на которую его назначили.

"Не можем позволить себе роскошь брать крутого специалиста и использовать его не по назначению", — объяснил глава подразделения рекрутинга.

Чего боятся гражданские

Военнообязанные опасаются, что после назначения на определенную должность впоследствии попадут на штурм посадок. Такие опасения не безосновательны, если речь идет о мобилизации.

"Традиционная система комплектации ТЦК действительно не учитывает гражданскую специальность и опыт мобилизованных... Там распределяют людей, которые идут не добровольно, и отправляют их не туда, где они могут лучше всего проявиться, а туда, где сейчас нужны бойцы", — объяснил Avis.

Также он добавил, что в случае рекрутинга все происходит наоборот.

