Як перевірити наявність штрафу від ТЦК

Працівники ТЦК і реєстр боржників. Фото: "Новини.PRO", Мінюст. Колаж: Новини.LIVE

В Україні досі продовжується мобілізація та воєнний стан, а це означає, що військовозобов'язані особи у разі порушення військового обліку можуть отримати штраф від ТЦК. Наразі є три способи, як перевірити їх наявність.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Факти ICTV.

Штраф від ТЦК — як перевірити

Якщо громадянин отримав штраф від ТЦК, то йому поштою має надіти письмове повідомлення про відповідну "санкцію". Водночас є три варіанти, як самостійно дізнатися інформацію про наявність штрафу. Це можна зробити через:

Opendatabot (цей сервіс платний сервіс, за запит потрібно заплатити 99 грн);

Дію ( перейти урозділ Послуги, Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку);

Єдиний реєстр боржників.

Також є ще один варіант, який на 100% підтвердить чи спростує інформацію. Громадянин може особисто звернутися до ТЦК, де можна отримати інформацію про наявність штрафу та причину його накладення.

