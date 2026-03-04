Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гроші ЗСУ Три способи перевірити, чи є штраф від ТЦК

Три способи перевірити, чи є штраф від ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 07:30
Як перевірити наявність штрафу від ТЦК
Працівники ТЦК і реєстр боржників. Фото: "Новини.PRO", Мінюст. Колаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Штраф від ТЦК — як перевірити

В Україні досі продовжується мобілізація та воєнний стан, а це означає, що військовозобов'язані особи у разі порушення військового обліку можуть отримати штраф від ТЦК. Наразі є три способи, як перевірити їх наявність.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Факти ICTV.

Реклама
Читайте також:

Штраф від ТЦК — як перевірити

Якщо громадянин отримав штраф від ТЦК, то йому поштою має надіти письмове повідомлення про відповідну "санкцію". Водночас є три варіанти, як самостійно дізнатися інформацію про наявність штрафу. Це можна зробити через:

  • Opendatabot (цей сервіс платний сервіс, за запит потрібно заплатити 99 грн);
  • Дію ( перейти урозділ Послуги, Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку);
  • Єдиний реєстр боржників.

Також є ще один варіант, який на 100% підтвердить чи спростує інформацію. Громадянин може особисто звернутися до ТЦК, де можна отримати інформацію про наявність штрафу та причину його накладення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що якщо військовозобов'язаний громадянин не пройшов ВЛК, навіть за наявності бронювання, тоді особу можуть оголосити у розшук. Детальніше про те, як зняти розшук — читайте за цим посиланням.

Також ми інформували, як і де оскаржити штраф ТЦК з березня 2026 року, якщо ви не погоджуєтесь з ним.

Дія штраф реєстр мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації