Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Деньги ВСУ Штрафы от ТЦК — три способа проверить самостоятельно и онлайн

Штрафы от ТЦК — три способа проверить самостоятельно и онлайн

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 07:30
ТЦК наложили штраф - как проверить
Работники ТЦК и реестр должников. Фото: "Новости.PRO", Минюст. Коллаж: Новости.LIVE
Ключевые моменты Штраф от ТЦК - как проверить

В Украине в связи с мобилизацией и военным положением украинцы по-прежнему получают штрафы от ТЦК за нарушения воинского учета. При этом существуют три способа, как проверить наличие такой санкции самостоятельно и дистанционно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Факты ICTV

Реклама
Читайте также:

Штраф от ТЦК - как проверить

Если гражданин получил штраф от ТЦК, то ему по почте должно прислать письменное уведомление о соответствующей "санкции". В то же время есть три варианта, как самостоятельно узнать информацию о наличии штрафа. Это можно сделать через:

  • Opendatabot (этот сервис платный сервис, за запрос нужно заплатить 99 грн);
  • Дію (перейти в раздел Услуги, Совершение мероприятий по штрафам за нарушение правил воинского учета);
  • Единый реестр должников.

Также есть еще один вариант, который на 100% подтвердит или опровергнет информацию. Гражданин может лично обратиться в ТЦК, где можно получить информацию о наличии штрафа и причину его наложения.

Напомним, недавно мы писали, что если военнообязанный гражданин не прошел ВВК, даже при наличии бронирования, тогда лицо могут объявить в розыск. Подробнее о том, как снять розыск — читайте по этой ссылке.

Также мы информировали, как и где обжаловать штраф ТЦК с марта 2026 года, если вы не согласны с ним.

Дия штраф реестр мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации