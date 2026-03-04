ТЦК наложили штраф - как проверить

Работники ТЦК и реестр должников. Фото: "Новости.PRO", Минюст. Коллаж: Новости.LIVE

В Украине в связи с мобилизацией и военным положением украинцы по-прежнему получают штрафы от ТЦК за нарушения воинского учета. При этом существуют три способа, как проверить наличие такой санкции самостоятельно и дистанционно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Факты ICTV.

Штраф от ТЦК - как проверить

Если гражданин получил штраф от ТЦК, то ему по почте должно прислать письменное уведомление о соответствующей "санкции". В то же время есть три варианта, как самостоятельно узнать информацию о наличии штрафа. Это можно сделать через:

Opendatabot (этот сервис платный сервис, за запрос нужно заплатить 99 грн);

Дію (перейти в раздел Услуги, Совершение мероприятий по штрафам за нарушение правил воинского учета);

Единый реестр должников.

Также есть еще один вариант, который на 100% подтвердит или опровергнет информацию. Гражданин может лично обратиться в ТЦК, где можно получить информацию о наличии штрафа и причину его наложения.

