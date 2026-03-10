ТЦК та СП може штрафувати військовозобов'язаних — за які порушення

За які порушення ТЦК може оштрафувати військовозобов'язаного
В умовах воєнного стану та загальної мобілізації дотримання правил військового обліку є обов'язковим для всіх громадян призовного віку. За ігнорування цієї вимоги передбачається адміністративна відповідальність, зокрема можна отримати штраф.
Про це йдеться в матеріалі Факти ICTV, передає Новини.LIVE.
За що ТЦК штрафує громадян
Є кілька видів порушень, за які штрафують найчастіше.
Йдеться про:
- ігнорування виклику до ТЦК і неявку за повісткою;
- відмову проходити ВЛК;
- втрату або пошкодження військово-облікових документів: військового квитка, тимчасового посвідчення військовозобов'язаного тощо;
- ухилення від постановки на військового облік: йдеться не лише про чоловіків віком 25+, а й про юнаків, які досягли 17-річного віку, та жінок із медичною або фармацевтичною спеціальністю;
- неповідомлення ТЦК та СП про важливі зміни в особистих даних.
У разі накладення штрафу військовозобов'язаному зазвичай надсилають відповідне сповіщення поштою. Також інформацію щодо наявності чи відсутності штрафу можна перевірити самостійно в Opendatabot, Дії або в Єдиному реєстрі боржників.
Раніше стало відомо, що в "Резерв+" можуть надходити повідомлення про штрафи, зокрема про покарання за непроходження ВЛК. За словами правознавиці, без офіційних постанов такі сповіщення юридичної сили не мають.
Також ми повідомляли, що в разі систематичної несплати штрафів військовозобов'язаний може втратити нерухомість. До того ж можуть арештувати його банківські рахунки.
