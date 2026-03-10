ТЦК та СП може штрафувати військовозобов'язаних — за які порушення

Чоловіки у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП, колаж Новини.LIVE

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації дотримання правил військового обліку є обов'язковим для всіх громадян призовного віку. За ігнорування цієї вимоги передбачається адміністративна відповідальність, зокрема можна отримати штраф.

За що ТЦК штрафує громадян

Є кілька видів порушень, за які штрафують найчастіше.

Йдеться про:

ігнорування виклику до ТЦК і неявку за повісткою;

відмову проходити ВЛК;

втрату або пошкодження військово-облікових документів: військового квитка, тимчасового посвідчення військовозобов'язаного тощо;

ухилення від постановки на військового облік: йдеться не лише про чоловіків віком 25+, а й про юнаків, які досягли 17-річного віку, та жінок із медичною або фармацевтичною спеціальністю;

неповідомлення ТЦК та СП про важливі зміни в особистих даних.

У разі накладення штрафу військовозобов'язаному зазвичай надсилають відповідне сповіщення поштою. Також інформацію щодо наявності чи відсутності штрафу можна перевірити самостійно в Opendatabot, Дії або в Єдиному реєстрі боржників.

Раніше стало відомо, що в "Резерв+" можуть надходити повідомлення про штрафи, зокрема про покарання за непроходження ВЛК. За словами правознавиці, без офіційних постанов такі сповіщення юридичної сили не мають.

Також ми повідомляли, що в разі систематичної несплати штрафів військовозобов'язаний може втратити нерухомість. До того ж можуть арештувати його банківські рахунки.