Штрафы от ТЦК та СП — за какие нарушения их назначают

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 08:07
Наказание от ТЦК и СП — за что штрафуют военнообязанных
Мужчины в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП, коллаж Новини.LIVE
Ключевые моменты За что ТЦК штрафует граждан

Соблюдение правил воинского учета — обязательное условие для всех граждан призывного возраста. За игнорирование этого требования предусматривается административная ответственность, в частности штраф от ТЦК и СП.

Об этом говорится в материале Факты ICTV, передает Новини.LIVE.

За что ТЦК штрафует граждан

Есть несколько видов нарушений, за которые штрафуют чаще всего.

Речь идет о:

  • игнорировании вызова в ТЦК и неявке по повестке;
  • отказе проходить ВВК;
  • потере или повреждении военно-учетных документов: военного билета, временного удостоверения военнообязанного и т.д;
  • уклонении от постановки на воинский учет: речь идет не только о мужчинах в возрасте 25+, но и о юношах, достигших 17-летнего возраста, и женщинах с медицинской или фармацевтической специальностью;
  • неуведомлении ТЦК и СП о важных изменениях в личных данных.

В случае наложения штрафа военнообязанному обычно направляют соответствующее уведомление по почте. Также информацию о наличии или отсутствии штрафа можно проверить самостоятельно в Opendatabot, Дії или в Едином реестре должников.

Ранее стало известно, что в "Резерв+" могут поступать сообщения о штрафах, в частности о наказании за непрохождение ВВК. По словам правоведа, без официальных постановлений такие оповещения юридической силы не имеют.

Также мы сообщали, что в случае систематической неуплаты штрафов военнообязанный может потерять недвижимость. К тому же могут арестовать его банковские счета.

штраф штрафы военный учет ТЦК и СП военнообязанные
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
