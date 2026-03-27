Военный юрист высказался относительно принудительной доставки людей в ТЦК

Отсутствие отсрочки не является поводом для принудительной доставки нарушителя в военкомат. Военнослужащие ТЦК и СП должны соблюдать законодательство. Право на административное задержание есть только у полицейских.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько, передает Новини.LIVE.

Принудительная отправка в военкомат

"Если человек имеет "Резерв+" без отметок о нарушениях и розыске, предъявляет документ и не совершал правонарушений, оснований для задержания нет. Единственный способ вызова (в ТЦК и СП, — Ред.) — вручение повестки в установленном порядке", — пояснил правовед.

Что может быть основанием для доставки военнообязанного в ТЦК:

совершение административного нарушения в сфере воинского учета;

пребывание в розыске ТЦК;

отсутствие военно-учетного документа во время проверки;

отказ от повестки в присутствии полицейского.

По словам Михаила Лобунько, если документы гражданина в порядке и нарушений нет, полицейские должны отпустить военнообязанного. Принудительная безосновательная доставка является превышением полномочий, поэтому правовед посоветовал тем, кто пострадал от таких действий, принимать меры для защиты своих прав.

"Можно фиксировать на видео, требовать протокол и обжаловать в суде. Практика показывает, что в таких случаях суды часто признают действия незаконными", — подытожил военный юрист.

