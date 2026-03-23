Україна
Правоведы объяснили, может ли женитьба привести к потере отсрочки

Правоведы объяснили, может ли женитьба привести к потере отсрочки

Дата публикации 23 марта 2026 06:30
Молодожены обмениваются кольцами. Фото иллюстративное: freepik.com
Граждане, которые имеют отсрочку, потому что ухаживают за родственниками с инвалидностью, могут жениться и покупать недвижимость. К потере отсрочки такие действия не приведут.

Об этом говорится о портале Юристы.ua, передает Новини.LIVE.

К правоведам обратился Денис, который имеет отсрочку из-за содержания матери со второй группой инвалидности.

"Если я женюсь на девушке, может ли "слететь" отсрочка? Если купить квартиру, могу ли я оформить ее на себя и зарегистрироваться там? Интересуют данные вопросы, чтобы не потерять возможность ходить по улице", — написал мужчина.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что женитьба никоим образом не повлияет на отсрочку, ведь содержание матери мужа не является обязанностью жены. Приобрести недвижимость и сменить место жительства тоже можно.

"Учтите только тот факт, что в случае нахождения квартиры в другом городе или районе для того, чтобы зарегистрировать место жительства, придется сначала стать на учет в новом ТЦК", — посоветовал эксперт.

Юрист Владислав Дерий подтвердил: разрешается свободно жениться, покупать и оформлять недвижимость — это не приведет к потере отсрочки. Также он предупредил о двух нюансах:

"Если Вы купите недвижимость, находясь в браке, это будет общим с женой имуществом. Кроме того, закон не обязывает Вас регистрироваться именно там, где Вы являетесь владельцем".

Ранее руководитель подразделения рекрутинга Юрий Avis объяснил, по какому принципу набирают людей в армию. Кандидаты проходят много проверок и несколько собеседований.

Также мы сообщали, что в Украине изменились правила бронирования работников. Одну из процедур на портале "Дія" упростили.

Артем Кругленко - Редактор
Артем Кругленко
Реклама

