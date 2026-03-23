Правоведы объяснили, может ли женитьба привести к потере отсрочки

Граждане, которые имеют отсрочку, потому что ухаживают за родственниками с инвалидностью, могут жениться и покупать недвижимость. К потере отсрочки такие действия не приведут.

Влияние бракосочетания на отсрочку

К правоведам обратился Денис, который имеет отсрочку из-за содержания матери со второй группой инвалидности.

"Если я женюсь на девушке, может ли "слететь" отсрочка? Если купить квартиру, могу ли я оформить ее на себя и зарегистрироваться там? Интересуют данные вопросы, чтобы не потерять возможность ходить по улице", — написал мужчина.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что женитьба никоим образом не повлияет на отсрочку, ведь содержание матери мужа не является обязанностью жены. Приобрести недвижимость и сменить место жительства тоже можно.

"Учтите только тот факт, что в случае нахождения квартиры в другом городе или районе для того, чтобы зарегистрировать место жительства, придется сначала стать на учет в новом ТЦК", — посоветовал эксперт.

Юрист Владислав Дерий подтвердил: разрешается свободно жениться, покупать и оформлять недвижимость — это не приведет к потере отсрочки. Также он предупредил о двух нюансах:

"Если Вы купите недвижимость, находясь в браке, это будет общим с женой имуществом. Кроме того, закон не обязывает Вас регистрироваться именно там, где Вы являетесь владельцем".

