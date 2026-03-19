В Украине изменили правила бронирования работников

Дата публикации 19 марта 2026 06:30
В Украине упростили процедуру продления бронирования работников через портал "Дия". Теперь работодатели могут продлевать бронь без предварительного снятия действующего статуса. Обновленный механизм работает в автоматическом режиме.

Вся процедура занимает до 24 часов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Дию".

Услуга доступна для юридических лиц и их филиалов. Подать заявление могут руководители, уполномоченные лица или подписанты, внесенные в реестр. При этом компания должна быть включена в единый перечень критически важных предприятий. Если статус предприятия и роль работника не изменились, перебронирование проходит без отмены предыдущей брони.

Как работает обновленная процедура

Для продления необходимо авторизоваться на портале "Дия" и выбрать соответствующую услугу. Система автоматически подтягивает данные компании, после чего нужно указать работников и проверить заявление. Далее документ подписывается электронной подписью. После обработки заявка вступает в силу без пауз между статусами.

Внедрение услуги бронирования реализовано Министерством экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством обороны. Модернизация проведена в рамках проекта поддержки "Дия" при участии ПРООН и поддержке Швеции. Обновление направлено на автоматизацию процессов и упрощение взаимодействия бизнеса с государством. 

Напомним, ранее оборонные предприятия Украины получили возможность бронировать сотрудников с неурегулированным воинским учетом. 

Также стало известно, в каких случаях можно оформить бронирование без похода в ТЦК и прохождение ВВК. 

мобилизация бронирование война в Украине ТЦК и СП еБронирование
Максим Бондаренко - Редактор
Максим Бондаренко
