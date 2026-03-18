Оборонным предприятиям упростили бронирование через Дию

Дата публикации 18 марта 2026 06:30
Ключевые моменты Как работает механизм временного бронирования

В Украине предприятия оборонного сектора получили возможность временно бронировать работников с неурегулированным воинским учетом. Речь идет о сроке до 45 дней с оформлением через приложение "Дия". Нововведение касается компаний, которые имеют статус критически важных для обеспечения армии и экономики.

В ведомстве пояснили, что такая мера позволит быстрее привлекать специалистов, необходимых для выполнения задач в оборонной сфере, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

При этом временное бронирование носит ограниченный характер и требует дальнейшего урегулирования статуса работника. В течение этого периода сотрудник обязан обновить свои данные и привести в порядок документы воинского учета.

Как работает механизм временного бронирования

Процедура начинается с подачи заявки работодателем через "Дию". После этого система проверяет данные сотрудника, включая наличие воинского учета и отсутствие аналогичного бронирования в течение года. Если все условия соблюдены, оформляется временная бронь сроком до 45 дней. После обновления статуса работника предприятие сможет оформить стандартное бронирование.

В Министерстве обороны подчеркнули, что порядок определения критически важных предприятий остается без изменений. Нововведение направлено исключительно на упрощение процедур для бизнеса и ускорение привлечения кадров. Это должно повысить эффективность работы оборонного сектора в условиях особого периода.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что военнообязанный гражданин, который потерял бронирование после окончания срока действия, может не успеть оформить новую бронь.              

Также юристы объяснили, кого не могут забронировать на критически важных предприятиях и что делать в такой ситуации. 

Дия бронирование война в Украине ТЦК и СП экономическое бронирование
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
