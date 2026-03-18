Оборонним підприємствам спростили бронювання через Дію

Оборонним підприємствам спростили бронювання через Дію

Дата публікації: 18 березня 2026 06:30
Бронювання працівників в Україні. Фото: УНІАН
Ключові моменти Як працює механізм тимчасового бронювання

В Україні підприємства оборонного сектору отримали можливість тимчасово бронювати працівників із неврегульованим військовим обліком. Йдеться про термін до 45 днів з оформленням через додаток "Дія". Нововведення стосується компаній, які мають статус критично важливих для забезпечення армії та економіки.

У відомстві пояснили, що такий захід дасть змогу швидше залучати фахівців, необхідних для виконання завдань в оборонній сфері, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Міністерство оборони України.

При цьому тимчасове бронювання має обмежений характер та потребує подальшого врегулювання статусу працівника. Протягом цього періоду співробітник зобов'язаний оновити свої дані та привести до ладу документи військового обліку.

Як працює механізм тимчасового бронювання

Процедура починається з подання заявки роботодавцем через "Дію". Після цього система перевіряє дані співробітника, включно з наявністю військового обліку та відсутністю аналогічного бронювання протягом року. Якщо всі умови дотримано, оформляється тимчасова бронь терміном до 45 днів. Після поновлення статусу працівника підприємство зможе оформити стандартне бронювання.

У Міністерстві оборони наголосили, що порядок визначення критично важливих підприємств залишається без змін. Нововведення спрямоване виключно на спрощення процедур для бізнесу та прискорення залучення кадрів. Це має підвищити ефективність роботи оборонного сектору в умовах особливого періоду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що військовозобов'язаний громадянин, який втратив бронювання після закінчення терміну дії, може не встигнути оформити нову бронь.

Також юристи пояснили, кого не можуть забронювати на критично важливих підприємствах і що робити в такій ситуації.

Дія бронювання війна в Україні ТЦК та СП економічне бронювання
Максим Бондаренко - Редактор
Максим Бондаренко
