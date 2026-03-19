Головна Гроші ЗСУ В Україні змінили правила бронювання працівників

В Україні змінили правила бронювання працівників

Дата публікації: 19 березня 2026 06:30
В Україні змінили правила бронювання працівників
Бронювання в Дії. Фото: УНІАН
Ключові моменти Як працює оновлена процедура

В Україні спростили процедуру продовження бронювання працівників через портал "Дія". Тепер роботодавці можуть продовжувати бронь без попереднього зняття чинного статусу. Оновлений механізм працює в автоматичному режимі.

Уся процедура займає до 24 годин, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Дію".

Послуга доступна для юридичних осіб та їхніх філій. Подати заяву можуть керівники, уповноважені особи або підписанти, внесені до реєстру. При цьому компанія має бути включена до єдиного переліку критично важливих підприємств. Якщо статус підприємства та роль працівника не змінилися, перебронювання відбувається без скасування попередньої броні.

Як працює оновлена процедура

Для продовження необхідно авторизуватися на порталі "Дія" та обрати відповідну послугу. Система автоматично підтягує дані компанії, після чого потрібно вказати працівників та перевірити заяву. Далі документ підписується електронним підписом. Після опрацювання заявка набуває чинності без пауз між статусами.

Впровадження послуги бронювання реалізовано Міністерством економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством оборони. Модернізація проведена в рамках проєкту підтримки "Дія" за участю ПРООН та підтримки Швеції. Оновлення спрямоване на автоматизацію процесів та спрощення взаємодії бізнесу з державою.

мобілізація бронювання війна в Україні ТЦК та СП єБронювання
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
