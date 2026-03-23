Правознавці пояснили, чи може одруження призвести до втрати відстрочки

Громадяни, які мають відстрочку, тому що доглядають родичів з інвалідністю, можуть одружуватися й купувати нерухомість. До втрати відстрочки такі дії не призведуть.

Вплив одруження на відстрочку

До правознавців звернувся Денис, який має відстрочку через утримання матері із другою групою інвалідності.

"Якщо я одружуся з дівчиною, чи може "злетіти" відстрочка? Якщо купити квартиру, можу я оформити її на себе і зареєструватися там? Цікавлять дані питання, щоб не втратити змогу ходити вулицею" — написав чоловік.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що одруження жодним чином не вплине на відстрочку, адже утримання матері чоловіка не є обов'язком дружини. Придбати нерухомість і змінити місце проживання теж можна.

"Врахуйте тільки той факт, що в разі знаходження квартири в іншому місті бо районі для того, аби зареєструвати місце проживання, доведеться спочатку стати на облік у новому ТЦК", — порадив експерт.

Юрист Владислав Дерій підтвердив: дозволяється вільно одружуватися, купувати та оформлювати нерухомість — це не призведе до втрати відстрочки. Також він попередив про два нюанси:

"Якщо Ви купите нерухомість, перебуваючи у шлюбі, це буде спільним із дружиною майном. Окрім того, закон не зобов'язує Вас реєструватися саме там, де Ви є власником".

Раніше керівник підрозділу рекрутингу Юрій Avis пояснив, за яким принципом набирають людей до війська. Кандидати проходять багато перевірок і декілька співбесід.

Також ми повідомляли, що в Україні змінилися правила бронювання працівників. Одну із процедур на порталі "Дія" спростили.