Правознавці пояснили, чи може одруження призвести до втрати відстрочки

Правознавці пояснили, чи може одруження призвести до втрати відстрочки

Дата публікації: 23 березня 2026 06:30
Громадяни, які мають відстрочку, тому що доглядають родичів з інвалідністю, можуть одружуватися й купувати нерухомість. До втрати відстрочки такі дії не призведуть. 

Про це йдеться про порталі Юристи.ua, передає Новини.LIVE.

Вплив одруження на відстрочку 

До правознавців звернувся Денис, який має відстрочку через утримання матері із другою групою інвалідності.

"Якщо я одружуся з дівчиною, чи може "злетіти" відстрочка? Якщо купити квартиру, можу я оформити її на себе і зареєструватися там? Цікавлять дані питання, щоб не втратити змогу ходити вулицею" — написав чоловік.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що одруження жодним чином не вплине на відстрочку, адже утримання матері чоловіка не є обов'язком дружини. Придбати нерухомість і змінити місце проживання теж можна.

"Врахуйте тільки той факт, що в разі знаходження квартири в іншому місті бо районі для того, аби зареєструвати місце проживання, доведеться спочатку стати на облік у новому ТЦК", — порадив експерт. 

Юрист Владислав Дерій підтвердив: дозволяється вільно одружуватися, купувати та оформлювати нерухомість — це не призведе до втрати відстрочки. Також він попередив про два нюанси:

"Якщо Ви купите нерухомість, перебуваючи у шлюбі, це буде спільним із дружиною майном. Окрім того, закон не зобов'язує Вас реєструватися саме там, де Ви є власником".

інвалідність мобілізація відстрочка догляд
Артем Кругленко - Редактор
Артем Кругленко
