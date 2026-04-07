Статус у "Резерв+" про розшук лишився після оплати штрафу: як діяти

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Сплата штрафу від територіального центру комплектування ще не гарантує відсутності проблем з військовим обліком. Так адвокати попередили, що статус "у розшуку" в базах ТЦК може зберігатися навіть після повної оплати штрафу через ТЦК чи "Резерв+".

Про це повідомили юристи для "Фокус".

Чому після сплати штрафу ТЦК не зникає статус про розшук

Адвокати Геннадій Капралов та Юлія Антонюк пояснили, що у 2026 році суми за порушення правил обліку сягають від 17 000 до 25 500 гривень, а ігнорування платежу призводить до його подвоєння через виконавчу службу. Проте саме по собі перерахування коштів державі не є автоматичним механізмом оновлення інформації в базах даних.

Проблема часто полягає в тому, що сплата штрафу фіксує лише факт покарання за проступок, тоді як причина розшуку, наприклад, неоновлені дані або неявка за повісткою, лишається.

Юристи підкреслюють, що для вирішення проблеми, потрібне письмове звернення до ТЦК або особистий візит. Як зазначає Геннадій Капралов:

Читайте також:

"За один конкретне пропущене число в повістці чи за один факт неоновлення даних штрафують лише раз. Але, якщо після сплати штрафу ви продовжуєте не виконувати свій обов’язок, кожен такий випадок вважається новим окремим правопорушенням".

Це означає, що за кожну наступну ігноровану вимогу ТЦК може виписувати новий штраф, і це не вважатиметься подвійним покаранням за один злочин. Щоб захистити себе від бездіяльності системи, юристи радять обов'язково зберігати всі фіскальні чеки та банківські квитанції. Якщо після оплати статус не змінився, варто подати офіційну заяву до ТЦК з вимогою актуалізувати дані в реєстрах.

Також існує механізм судового захисту: на оскарження штрафу закон виділяє 10 діб. Адвокатка Юлія Антонюк додає, що Феміда часто стає на бік громадян, якщо військкомат припустився помилок у документах або мав можливість отримати дані з інших державних баз, але проігнорував це.

"Якщо штраф не сплачено, він подвоюється, і відкривається виконавче провадження для примусового стягнення за вчинене правопорушення", — резюмувала адвокатка.

