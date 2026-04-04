Випробування речового майна ЗСУ: як подати заявку

Речове майно ЗСУ. Фото ілюстративне: Міноборони України

Через платформу "Партнер Міноборони" виробники можуть подати заявку на дослідні випробування речового забезпечення для ЗСУ. Першим етапом є підготовка документації. Усі документи мають відповідати вимогам Міноборони України.

Про це в оборонному відомстві повідомили 3 квітня, передає Новини.LIVE.

Заявка на випробування речового майна

На порталі "Партнер МОУ" варто регулярно перевіряти розділ "Оголошення". Там публікують списки необхідного речового майна.

Після підготовки дослідних зразків з урахуванням технічних вимог виробник має заповнити офіційну заяву на проведення військових випробувань предмета речового майна. Після підготовки документації можна подати заявку на цифровому порталі "Партнер МОУ". Для цього треба:

заповнити електронну форму заяви;

роздрукувати, підписати та завантажити скан-копії документів;

надіслати заявку через систему.

Фінальним етапом процедури стане комплексна експертиза, яка визначить, чи відповідають надані матеріали актуальним стандартам і потребам ЗСУ. Заявку розгляне Центральне управління розвитку матеріального забезпечення.

"У разі позитивного рішення виробника запросять до організації випробувань... Випробування можуть проводитися в польових умовах, а також включати лабораторні перевірки якісних характеристик", — йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що в Україні спростили процедуру списання військового майна. Акти технічного складу та складні розрахунки зносу скасували. Такі зміни дозволять вивільнити особовий склад і зменшити бюрократичне навантаження на підрозділи.

Також Новини.LIVE з посиланням на Міноборони писав, що деякі військовослужбовці мають подавати щорічні декларації доходів. Звіти за минулий рік треба було подати до 1 квітня. Щоправда, деяких громадян звільнили від декларування.