Чи повинні військові подавати декларацію про доходи: відповість Міноборони

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Чи повинні військові подавати декларацію про доходи: відповідь Міноборони

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 06:30
Військовослужбовці ЗСУ під час тренуваннь. Фото: УНІАН
Ключові моменти Кому з військових необхідно подати декларацію про доходи

В Україні продовжується подання декларацій доходів за 2025 рік. Подати декларації необхідно до 1 квітня і це мають зробити, втому числі, деякі категорії військових.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Кому з військових необхідно подати декларацію про доходи

У відомстві уточнили, що відповідно до вимог законодавства, обов’язкове декларування доходів стосується окремих категорій військових і держслужбовців, пов’язаних із системою Міноборони.

Зокрема, подати декларації мають:

  • керівництво міністерства, включно з міністрами та їхніми заступниками;
  • військовослужбовці, які працюють в апараті Міністерства оборони України (у тому числі відряджені);
  • члени військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій, зокрема ті, хто перебуває у відрядженні;
  • військові ТЦК та СП (за винятком рядового складу підрозділів охорони);
  • особи, залучені до оборонних закупівель товарів, робіт і послуг для потреб оборони.

Для вищевказаних категорій громадян встановлено граничний термін подання декларацій — до 31 березня 2026 року.

Водночас у Міноборони наголосили, що на період дії воєнного стану частина військових і працівників звільняється від обов’язку декларування.

Це стосується:

  • військових посадових осіб, які служать за контрактом (рядовий, сержантський і молодший офіцерський склад);
  • мобілізованих військових, резервістів, а також призваних офіцерів;
  • працівників соціальної сфери — медицини, освіти, науки, культури та спорту, за винятком керівників установ.

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно співробітники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Львівського обласного ТЦК, який не задекларував майно на майже 8 млн гривень.

Також ми писали, що у застосунок "Дія" потрібні військові для бета-тесту одноразової виплати.

декларація доходи українські військові
Максим Бондаренко - Редактор
Максим Бондаренко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації