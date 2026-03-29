Чи повинні військові подавати декларацію про доходи: відповість Міноборони

В Україні продовжується подання декларацій доходів за 2025 рік. Подати декларації необхідно до 1 квітня і це мають зробити, втому числі, деякі категорії військових.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Кому з військових необхідно подати декларацію про доходи

У відомстві уточнили, що відповідно до вимог законодавства, обов’язкове декларування доходів стосується окремих категорій військових і держслужбовців, пов’язаних із системою Міноборони.

Зокрема, подати декларації мають:

керівництво міністерства, включно з міністрами та їхніми заступниками;

військовослужбовці, які працюють в апараті Міністерства оборони України (у тому числі відряджені);

члени військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій, зокрема ті, хто перебуває у відрядженні;

військові ТЦК та СП (за винятком рядового складу підрозділів охорони);

особи, залучені до оборонних закупівель товарів, робіт і послуг для потреб оборони.

Для вищевказаних категорій громадян встановлено граничний термін подання декларацій — до 31 березня 2026 року.

Водночас у Міноборони наголосили, що на період дії воєнного стану частина військових і працівників звільняється від обов’язку декларування.

Це стосується:

військових посадових осіб, які служать за контрактом (рядовий, сержантський і молодший офіцерський склад);

мобілізованих військових, резервістів, а також призваних офіцерів;

працівників соціальної сфери — медицини, освіти, науки, культури та спорту, за винятком керівників установ.

