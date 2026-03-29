Должны ли военные подавать декларацию о доходах: ответит Минобороны

Военнослужащие ВСУ во время тренировок.

В Украине продолжается подача деклараций доходов за 2025 год. Подать декларации необходимо до 1 апреля и это должны сделать, в том числе, некоторые категории военных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Кому из военных необходимо подать декларацию о доходах

В ведомстве уточнили, что в соответствии с требованиями законодательства, обязательное декларирование доходов касается отдельных категорий военных и госслужащих, связанных с системой Минобороны.

В частности, подать декларации должны:

руководство министерства, включая министров и их заместителей;

военнослужащие, работающие в аппарате Министерства обороны Украины (в том числе командированные);

члены военно-врачебных и врачебно-летных комиссий, в том числе те, кто находится в командировке;

военные ТЦК и СП (за исключением рядового состава подразделений охраны);

лица, привлеченные к оборонным закупкам товаров, работ и услуг для нужд обороны.

Для вышеуказанных категорий граждан установлен предельный срок подачи деклараций — до 31 марта 2026 года.

В то же время в Минобороны отметили, что на период действия военного положения часть военных и работников освобождается от обязанности декларирования.

Это касается:

военных должностных лиц, которые служат по контракту (рядовой, сержантский и младший офицерский состав);

мобилизованных военных, резервистов, а также призванных офицеров;

работников социальной сферы — медицины, образования, науки, культуры и спорта, за исключением руководителей учреждений.

