Должны ли военные подавать декларацию о доходах: ответит Минобороны

Должны ли военные подавать декларацию о доходах: ответ Минобороны
В Украине продолжается подача деклараций доходов за 2025 год. Подать декларации необходимо до 1 апреля и это должны сделать, в том числе, некоторые категории военных.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.
Кому из военных необходимо подать декларацию о доходах
В ведомстве уточнили, что в соответствии с требованиями законодательства, обязательное декларирование доходов касается отдельных категорий военных и госслужащих, связанных с системой Минобороны.
В частности, подать декларации должны:
- руководство министерства, включая министров и их заместителей;
- военнослужащие, работающие в аппарате Министерства обороны Украины (в том числе командированные);
- члены военно-врачебных и врачебно-летных комиссий, в том числе те, кто находится в командировке;
- военные ТЦК и СП (за исключением рядового состава подразделений охраны);
- лица, привлеченные к оборонным закупкам товаров, работ и услуг для нужд обороны.
Для вышеуказанных категорий граждан установлен предельный срок подачи деклараций — до 31 марта 2026 года.
В то же время в Минобороны отметили, что на период действия военного положения часть военных и работников освобождается от обязанности декларирования.
Это касается:
- военных должностных лиц, которые служат по контракту (рядовой, сержантский и младший офицерский состав);
- мобилизованных военных, резервистов, а также призванных офицеров;
- работников социальной сферы — медицины, образования, науки, культуры и спорта, за исключением руководителей учреждений.
