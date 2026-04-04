Главная Деньги ВСУ Испытания вещевого имущества ВСУ: как подать заявку

Испытания вещевого имущества ВСУ: как подать заявку

Дата публикации 4 апреля 2026 06:30
Испытания вещевого имущества ВСУ: как подать заявку
Вещевое имущество ВСУ. Фото иллюстративное: Минобороны Украины
Ключевые моменты Заявка на испытания вещевого имущества

Через платформу "Партнер Минобороны" производители могут подать заявку на опытные испытания вещевого обеспечения для ВСУ. Первым этапом является подготовка документации. Все документы должны соответствовать требованиям Минобороны Украины.

Об этом в оборонном ведомстве сообщили 3 апреля, передает Новини.LIVE.

Заявка на испытания вещевого имущества

На портале "Партнер МОУ" стоит регулярно проверять раздел "Объявления". Там публикуют списки необходимого вещевого имущества.

После подготовки опытных образцов с учетом технических требований производитель должен заполнить официальное заявление на проведение военных испытаний предмета вещевого имущества. После подготовки документации можно подать заявку на цифровом портале "Партнер МОУ". Для этого надо:

  • заполнить электронную форму заявления;
  • распечатать, подписать и загрузить скан-копии документов;
  • отправить заявку через систему.

Финальным этапом процедуры станет комплексная экспертиза, которая определит, соответствуют ли предоставленные материалы актуальным стандартам и потребностям ВСУ. Заявку рассмотрит Центральное управление развития материального обеспечения.

"В случае положительного решения производителя пригласят к организации испытаний... Испытания могут проводиться в полевых условиях, а также включать лабораторные проверки качественных характеристик", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в Украине упростили процедуру списания военного имущества. Акты технического состава и сложные расчеты износа отменили. Такие изменения позволят высвободить личный состав и уменьшить бюрократическую нагрузку на подразделения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны писал, что некоторые военнослужащие должны подавать ежегодные декларации доходов. Отчеты за прошлый год надо было подать до 1 апреля. Правда, некоторых граждан освободили от декларирования.

Максим Бондаренко - Редактор
Максим Бондаренко
