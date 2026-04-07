Статус в "Резерв+" о розыске остался после оплаты штрафа: как действовать

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Уплата штрафа от территориального центра комплектования еще не гарантирует отсутствия проблем с военным учетом. Так адвокаты предупредили, что статус "в розыске" в базах ТЦК может сохраняться даже после полной оплаты штрафа через ТЦК или "Резерв+".

Об этом сообщили юристы для "Фокус".

Почему после уплаты штрафа ТЦК не исчезает статус о розыске

Адвокаты Геннадий Капралов и Юлия Антонюк объяснили, что в 2026 году суммы за нарушение правил учета достигают от 17 000 до 25 500 гривен, а игнорирование платежа приводит к его удвоению через исполнительную службу. Однако само по себе перечисление средств государству не является автоматическим механизмом обновления информации в базах данных.

Проблема часто заключается в том, что уплата штрафа фиксирует только факт наказания за проступок, тогда как причина розыска, например, необновленные данные или неявка по повестке, остается.

Юристы подчеркивают, что для решения проблемы, нужно письменное обращение в ТЦК или личный визит. Как отмечает Геннадий Капралов:

"За одно конкретное пропущенное число в повестке или за один факт необновления данных штрафуют только раз. Но, если после уплаты штрафа вы продолжаете не выполнять свой долг, каждый такой случай считается новым отдельным правонарушением".

Это означает, что за каждое следующее игнорированное требование ТЦК может выписывать новый штраф, и это не будет считаться двойным наказанием за одно преступление. Чтобы защитить себя от бездействия системы, юристы советуют обязательно сохранять все фискальные чеки и банковские квитанции. Если после оплаты статус не изменился, стоит подать официальное заявление в ТЦК с требованием актуализировать данные в реестрах.

Также существует механизм судебной защиты: на обжалование штрафа закон выделяет 10 суток. Адвокат Юлия Антонюк добавляет, что Фемида часто становится на сторону граждан, если военкомат допустил ошибки в документах или имел возможность получить данные из других государственных баз, но проигнорировал это.

"Если штраф не уплачен, он удваивается, и открывается исполнительное производство для принудительного взыскания за совершенное правонарушение", — резюмировала адвокат.

