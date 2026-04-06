Головна Гроші ЗСУ У ТЦК пояснили, за які порушення накладають штрафи на громадян

Дата публікації: 6 квітня 2026 07:30
Військовослужбовці ТЦК оформлюють документи. Фото: Вінницький ТЦК
Ключові моменти За яких причин ТЦК накладає штраф на громадян України

Територіальні центри комплектування (ТЦК) продовжують накладати штрафи на військовозобов'язаних громадян України. Штрафні санкції накладаються за певні порушення військового обліку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Рівненського ОТЦК та СП.

За яких причин ТЦК накладає штраф на громадян України

У ТЦК розповіли, що українці отримують штрафи, якщо порушили військовий облік. Серед таких порушень:

  • несвоєчасне оновлення даних (зміна місця проживання, сімейного стану, освіти чи роботи без повідомлення ТЦК у 7-денний строк);
  • неявка за повісткою для уточнення даних;
  • відмова від проходження ВЛК за мобілізаційним розпорядженням;
  • порушення правил взяття на військовий облік при досягненні 17-річного віку, після звільнення з в'язниці, або ж нереєстрація як ВПО у ТЦК та СП;
  • інші порушення.

Там додали, що перевірити наявність штрафу можна через застосунок "Резерв+", від груп оповіщення або ж від органів НПУ під час перевірки, коли особа вже перебуває у розшуку.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що у громадян є 15 днів на те, щоб сплатити штраф від ТЦК. В іншому випадку на людей чекає більш жорстке покарання.

Також ми писали, що штраф ТЦК має сплатити навіть та людина, яка має відстрочку від мобілізації. У разі несплати сума боргу зросте у кілька разів.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
