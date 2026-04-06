У ТЦК пояснили, за які порушення накладають штрафи на громадян

Військовослужбовці ТЦК оформлюють документи. Фото: Вінницький ТЦК

Територіальні центри комплектування (ТЦК) продовжують накладати штрафи на військовозобов'язаних громадян України. Штрафні санкції накладаються за певні порушення військового обліку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Рівненського ОТЦК та СП.

За яких причин ТЦК накладає штраф на громадян України

У ТЦК розповіли, що українці отримують штрафи, якщо порушили військовий облік. Серед таких порушень:

несвоєчасне оновлення даних (зміна місця проживання, сімейного стану, освіти чи роботи без повідомлення ТЦК у 7-денний строк);

неявка за повісткою для уточнення даних;

відмова від проходження ВЛК за мобілізаційним розпорядженням;

порушення правил взяття на військовий облік при досягненні 17-річного віку, після звільнення з в'язниці, або ж нереєстрація як ВПО у ТЦК та СП;

інші порушення.

Там додали, що перевірити наявність штрафу можна через застосунок "Резерв+", від груп оповіщення або ж від органів НПУ під час перевірки, коли особа вже перебуває у розшуку.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що у громадян є 15 днів на те, щоб сплатити штраф від ТЦК. В іншому випадку на людей чекає більш жорстке покарання.

Також ми писали, що штраф ТЦК має сплатити навіть та людина, яка має відстрочку від мобілізації. У разі несплати сума боргу зросте у кілька разів.