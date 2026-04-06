В ТЦК объяснили, за какие нарушения накладывают штрафы на граждан

Территориальные центры комплектования (ТЦК) продолжают накладывать штрафы на военнообязанных граждан Украины. Штрафные санкции накладываются за определенные нарушения воинского учета.

По каким причинам ТЦК накладывает штраф на граждан Украины

В ТЦК рассказали, что украинцы получают штрафы, если нарушили воинский учет. Среди таких нарушений:

несвоевременное обновление данных (изменение места жительства, семейного положения, образования или работы без уведомления ТЦК в 7-дневный срок);

неявка по повестке для уточнения данных;

отказ от прохождения ВВК по мобилизационному распоряжению;

нарушение правил постановки на воинский учет при достижении 17-летнего возраста, после освобождения из тюрьмы, или же нерегистрация как ВПЛ в ТЦК и СП;

другие нарушения.

Там добавили, что проверить наличие штрафа можно через приложение "Резерв+", от групп оповещения или от органов НПУ во время проверки, когда лицо уже находится в розыске.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что у граждан есть 15 дней на то, чтобы оплатить штраф от ТЦК. В противном случае людей ждет более жесткое наказание.

