Неуплата штрафа ТЦК: что будет через 15 дней

Проверка военнообязанного гражданина на предмет розыска ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

В Украине военнообязанные граждане могут получить штраф от ТЦК за нарушение воинского учета. В случае его неуплаты территориальные центры комплектования могут передать дело в исполнительную службу для принудительного взыскания, что может иметь еще больше последствий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Ровенского областного ТЦК и СП.

Что будет, если не оплатили штраф ТЦК в течение 15 дней

В ТЦК объяснили, что если лицо в течение 15 дней особо не оплатило штраф и не обжаловало его в суде, тогда территориальный центр комплектования имеет право направить постановление в исполнительную службу. Это означает, что взыскание штрафа будет принудительным.

Более того, такая ситуация может привести уже к дополнительным расходам. Речь об удвоении штрафа, сумму исполнительного сбора и расходы на производство.

Кроме того, исполнители в таком случае могут:

наложить арест на банковские счета;

наложить ограничения на имущество;

ограничение гражданина права на управление.

Как сообщало Новости.LIVE, штраф ТЦК должен оплатить даже тот человек, который имеет отсрочку от мобилизации. В случае неуплаты сумма долга возрастет в несколько раз.

Также мы писали, что в теории, после уплаты штрафа ТЦК граждан снимают с розыска. Однако юристы говорят, что на практике ситуация несколько сложнее.