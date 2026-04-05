Неуплата штрафа ТЦК: что будет через 15 дней
В Украине военнообязанные граждане могут получить штраф от ТЦК за нарушение воинского учета. В случае его неуплаты территориальные центры комплектования могут передать дело в исполнительную службу для принудительного взыскания, что может иметь еще больше последствий.
Что будет, если не оплатили штраф ТЦК в течение 15 дней
В ТЦК объяснили, что если лицо в течение 15 дней особо не оплатило штраф и не обжаловало его в суде, тогда территориальный центр комплектования имеет право направить постановление в исполнительную службу. Это означает, что взыскание штрафа будет принудительным.
Более того, такая ситуация может привести уже к дополнительным расходам. Речь об удвоении штрафа, сумму исполнительного сбора и расходы на производство.
Кроме того, исполнители в таком случае могут:
- наложить арест на банковские счета;
- наложить ограничения на имущество;
- ограничение гражданина права на управление.
