Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Неуплата штрафа ТЦК: что будет через 15 дней

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 07:30
Проверка военнообязанного гражданина на предмет розыска ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"
Ключевые моменты Что будет, если не оплатили штраф ТЦК в течение 15 дней

В Украине военнообязанные граждане могут получить штраф от ТЦК за нарушение воинского учета. В случае его неуплаты территориальные центры комплектования могут передать дело в исполнительную службу для принудительного взыскания, что может иметь еще больше последствий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Ровенского областного ТЦК и СП.

Что будет, если не оплатили штраф ТЦК в течение 15 дней

В ТЦК объяснили, что если лицо в течение 15 дней особо не оплатило штраф и не обжаловало его в суде, тогда территориальный центр комплектования имеет право направить постановление в исполнительную службу. Это означает, что взыскание штрафа будет принудительным.

Более того, такая ситуация может привести уже к дополнительным расходам. Речь об удвоении штрафа, сумму исполнительного сбора и расходы на производство.

Кроме того, исполнители в таком случае могут:

Читайте также:
  • наложить арест на банковские счета;
  • наложить ограничения на имущество;
  • ограничение гражданина права на управление.

Как сообщало Новости.LIVE, штраф ТЦК должен оплатить даже тот человек, который имеет отсрочку от мобилизации. В случае неуплаты сумма долга возрастет в несколько раз.

Также мы писали, что в теории, после уплаты штрафа ТЦК граждан снимают с розыска. Однако юристы говорят, что на практике ситуация несколько сложнее.

штраф мобилизация ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации