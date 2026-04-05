Несплата штрафу ТЦК: що буде через 15 днів

Дата публікації: 5 квітня 2026 07:30
Перевірка військовозобов’язаного громадянина на предмет розшуку ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"
Ключові моменти Що буде, якщо не сплатили штраф ТЦК протягом 15 днів

В Україні військовозобов'язані громадяни можуть отримати штраф від ТЦК за порушення військового обліку. У разі його несплати територіальні центри комплектування можуть передати справу до виконавчої служби для примусового стягнення, що може мати ще більше наслідків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Рівненського обласного ТЦК та СП.

Що буде, якщо не сплатили штраф ТЦК протягом 15 днів

У ТЦК пояснили, що якщо особа протягом 15 днів особо не сплатила штраф і не оскаржила його в суді, тоді територіальний центр комплектування має право направити постанову до виконавчої служби. Це означає, що стягнення штрафу буде примусовим.

Ба більше, така ситуація може призвести вже до додаткових витрат. Мова про подвоєння штрафу, суму виконавчого збору і витрати на провадження.

Окрім того, виконавці у такому разі можуть:

  • накласти арешт на банківські рахунки;
  • накласти обмеження на майно;
  • обмеження громадянина права на керування.

Як повідомляло Новини.LIVE, штраф ТЦК має сплатити навіть та людина, яка має відстрочку від мобілізації. У разі несплати сума боргу зросте у кілька разів.

Також ми писали, що в теорії, після сплати штрафу ТЦК громадян знімають з розшуку. Однак юристи кажуть, що на практиці ситуація дещо складніша.

штраф мобілізація ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
