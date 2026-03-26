Герои Украины и члены их семей имеют право на ряд льгот и гарантий

Герои Украины и члены их семей имеют право на ряд льгот и гарантий

Дата публикации 26 марта 2026 06:30
Владимир Зеленский вручает военнослужащему орден "Золотая Звезда". Фото: Офис Президента Украины
Ключевые моменты Льготы для Героев Украины и членов их семей Медицинские и социальные гарантии для Героев Украины и их родных

Звание "Герой Украины" является наивысшей государственной наградой за геройский поступок. Награжденным вручают орден "Золотая Звезда" — золотую пятиконечную звезду на венке из дубовых листьев. Получить награду могут не только украинцы, но и иностранцы, в частности речь идет о Героях Небесной Сотни. Все Герои Украины и родные этих людей имеют право на льготы и выплаты.

Об этом 25 марта сообщили в Волынском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Льготы для Героев Украины и членов их семей

Герои Украины и близкие этих людей могут бесплатно получить капитальный ремонт жилья и не должны платить за приватизацию. Семьи тех, кто погиб, защищая Украину от российской агрессии, становятся первыми в очереди на жилье.

Кроме жилищных льгот, предоставляют коммунальные. Героям Украины и их семьям не надо платить за коммунальные услуги. Пользование сжиженным газом, домашним телефоном и охранной сигнализацией для них тоже является бесплатным.

Еще одни льготы — транспортные. Ежемесячно компенсируют 50 литров горючего, а людей с инвалидностью бесплатно обеспечивают автомобилем на десять лет.

Медицинские и социальные гарантии для Героев Украины и их родных

К медицинским гарантиям относятся бесплатное лечение и лекарства, санаторно-курортное оздоровление, изготовление зубных протезов за исключением драгоценных металлов.

Среди социальных гарантий:

  • преимущественное право на трудоустройство;
  • дополнительный отпуск продолжительностью до трех недель;
  • бесплатное обучение в государственных и частных заведениях.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на законодательство и постановления Кабинета Министров Украины сообщал, что в апреле размер зарплат военнослужащих не изменится. Доплаты и надбавки тоже сохранятся. Бойцы смогут дополнительно получить 30-100 тысяч гривен.

Также Новини.LIVE со ссылкой на издание "Судебно-юридическая газета" писал, что военные пенсионеры продолжат получать выплаты, даже если вернутся к службе. Речь идет и о мобилизованных, и о резервистах, и о контрактниках. Правда, после увольнения бойца со службы размер его пенсии пересмотрят.

Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
