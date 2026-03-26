Герои Украины и члены их семей имеют право на ряд льгот и гарантий

Владимир Зеленский вручает военнослужащему орден "Золотая Звезда". Фото: Офис Президента Украины

Звание "Герой Украины" является наивысшей государственной наградой за геройский поступок. Награжденным вручают орден "Золотая Звезда" — золотую пятиконечную звезду на венке из дубовых листьев. Получить награду могут не только украинцы, но и иностранцы, в частности речь идет о Героях Небесной Сотни. Все Герои Украины и родные этих людей имеют право на льготы и выплаты.

Льготы для Героев Украины и членов их семей

Герои Украины и близкие этих людей могут бесплатно получить капитальный ремонт жилья и не должны платить за приватизацию. Семьи тех, кто погиб, защищая Украину от российской агрессии, становятся первыми в очереди на жилье.

Кроме жилищных льгот, предоставляют коммунальные. Героям Украины и их семьям не надо платить за коммунальные услуги. Пользование сжиженным газом, домашним телефоном и охранной сигнализацией для них тоже является бесплатным.

Еще одни льготы — транспортные. Ежемесячно компенсируют 50 литров горючего, а людей с инвалидностью бесплатно обеспечивают автомобилем на десять лет.

Медицинские и социальные гарантии для Героев Украины и их родных

К медицинским гарантиям относятся бесплатное лечение и лекарства, санаторно-курортное оздоровление, изготовление зубных протезов за исключением драгоценных металлов.

Среди социальных гарантий:

преимущественное право на трудоустройство ;

; дополнительный отпуск продолжительностью до трех недель;

продолжительностью до трех недель; бесплатное обучение в государственных и частных заведениях.

