Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Деньги ВСУ Льготы для участников боевых действий — медицинские льготы УБД

Льготы для участников боевых действий — медицинские льготы УБД

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 03:03
Участники войны - медицинские льготы для тех, кто воевал
Бесплатные лекарства для участников боевых действий. Фото: "Житомир Online", Генштаб ВСУ. Коллаж: Новости.LIVE
Ключевые моменты УБД и медицинские льготы Бесплатные лекарства для военных

Государство гарантирует военнослужащим со статусом УБД различные медицинские льготы. Это, в частности, получение бесплатных лекарств по рецепту.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

УБД и медицинские льготы

Военнослужащие, участвующие в боевых действиях во время полномасштабной российско-украинской войны, имеют право на получение специального статуса. Этот статус, участника боевых действий, в некоторых ситуациях можно получить буквально за один день участия в боях.

Участники боевых действий имеют право на различные льготы. Среди них, в частности, есть целый ряд медицинских льгот.

"Участники боевых действий имеют право на бесплатные лекарства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей. Лекарства могут предоставляться для амбулаторного лечения и только тех заболеваний, которые определены Кабмином", — отметили в Министерстве обороны Украины.

Бесплатные лекарства для военных

В военном ведомстве объяснили, как получить льготные лекарства. В МО добавили, что для этого нужно предоставить соответствующие документы.

"Для их получения нужен рецепт от врача с его подписью и печатью. Поэтому во время консультации с врачом стоит отметить о наличии льготы и уточнить, в какой именно аптеке можно эти лекарства получить", — отметили в Минобороны.

В аптеке участник боевых действий должен показать рецепт и предоставить удостоверение УБД. Этого будет достаточно для получения лекарств.

Напомним, мы ранее писали о том, какие льготы получат родители участников боевых действий.

В список этих льгот включены, в частности, скидки на оплату жилья и коммунальных услуг. Кроме того, лица с инвалидностью, связанной с войной, получают 100% компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Добавим, мы сообщали о том, начисляются ли коммунальные льготы для ветеранов войны автоматически.

В Минобороны заявили, что эта льгота не является автоматической. Поэтому участникам боевых действий, чтобы воспользоваться этими льготами, нужно идти в Пенсионный фонд.

аптеки льготы учасник боевых действий УБД военнослужащие
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации