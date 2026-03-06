Участники войны - медицинские льготы для тех, кто воевал

Бесплатные лекарства для участников боевых действий. Фото: "Житомир Online", Генштаб ВСУ. Коллаж: Новости.LIVE

Государство гарантирует военнослужащим со статусом УБД различные медицинские льготы. Это, в частности, получение бесплатных лекарств по рецепту.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

УБД и медицинские льготы

Военнослужащие, участвующие в боевых действиях во время полномасштабной российско-украинской войны, имеют право на получение специального статуса. Этот статус, участника боевых действий, в некоторых ситуациях можно получить буквально за один день участия в боях.

Участники боевых действий имеют право на различные льготы. Среди них, в частности, есть целый ряд медицинских льгот.

"Участники боевых действий имеют право на бесплатные лекарства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей. Лекарства могут предоставляться для амбулаторного лечения и только тех заболеваний, которые определены Кабмином", — отметили в Министерстве обороны Украины.

Бесплатные лекарства для военных

В военном ведомстве объяснили, как получить льготные лекарства. В МО добавили, что для этого нужно предоставить соответствующие документы.

"Для их получения нужен рецепт от врача с его подписью и печатью. Поэтому во время консультации с врачом стоит отметить о наличии льготы и уточнить, в какой именно аптеке можно эти лекарства получить", — отметили в Минобороны.

В аптеке участник боевых действий должен показать рецепт и предоставить удостоверение УБД. Этого будет достаточно для получения лекарств.

