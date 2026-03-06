Учасники бойових дій - пільги для учасників війни, пільги на медичні послуги

Безкоштовні ліки для учасників бойових дій. Фото: "Житомир Online", Генштаб ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

Учасники бойових дій мають право на отримання безкоштовних ліків за державними програмами. Також військові зі статусом УБД можуть безкоштовно отримати вироби медичного призначення.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Медичні пільги для УБД

Військовослужбовці, що беруть участь у бойових діях під час повномасштабної російсько-української війни, мають право на отримання спеціального статусу. Цей статус, учасника бойових дій, у деяких ситуаціях можна отримати буквально за один день участі у боях.

Учасники бойових дій мають право на різноманітні пільги. Серед них, зокрема, є ціла низка медичних пільг.

"Учасники бойових дій мають право на безкоштовні ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів. Ліки можуть надаватися для амбулаторного лікування і лише тих захворювань, які визначені Кабміном", — наголосили у Міністерстві оборони України.

Як отримати безкоштовні ліки

У військовому відомстві пояснили, як саме отримати пільгові ліки. У МО додали, що для цього потрібно надати відповідні документи.

"Для їх отримання потрібен рецепт від лікаря з його підписом та печаткою. Тому під час консультації з лікарем варто зазначити про наявність пільги та уточнити, в якій саме аптеці можна ці ліки отримати", — наголосили у Міноборони.

В аптеці учасник бойових дій має показати рецепт та надати посвідчення УБД. Цього буде достатньо для отримання ліків.

