Обучение участников боевых действий - список льгот на образования

Государство гарантирует участникам боевых действий различные льготы на обучение. Это, в частности, бесплатное обучение в рамках государственных квот и бесплатное же проживание в общежитии.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

УБД и бесплатное обучение

Военнослужащие, которые принимают непосредственное участие в защите Родины от российской агрессии, могут претендовать на получение статуса (и удостоверения) участника боевых действий. Четких временных рамок в этом процессе нет, некоторые военные могут стать УБД буквально за один день.

Статус "участник боевых действий" дает право военнослужащему претендовать на получение тех или иных льгот. В Министерстве обороны объяснили, какие льготы распространяется на возможность обучения военнослужащих - участников боевых действий.

"Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны" участники боевых действий имеют право на государственную поддержку в получении образования", — отметили в военном ведомстве. Эта поддержка может выражаться в полной или частичной оплате обучения УБД за счет государственного и местных бюджетов.

Общежитие и стипендии для участников войны

Кроме бесплатного обучения, участники боевых действий имеют право на ряд других льгот, касающихся процесса обучения. Это, например, могут быть льготные долгосрочные кредиты для получения образования за пределами государственных квот.

Кроме того, участники боевых действий имеют право на получение социальных стипендий. На них распространяется также право на бесплатное обеспечение учебниками.

Участникам боевых действий гарантируется бесплатное проживание в общежитиях. Это право действует в течение всего периода обучения, до получения диплома или отчисления по тем или иным причинам.

