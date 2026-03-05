Відео
Навчання після війни — які пільги мають УБД

Навчання після війни — які пільги мають УБД

Дата публікації: 5 березня 2026 03:36
Пільги на навчання учасникам бойових дій в Україні - що надає держава
Студенти і військовослужбовці. Фото: ОК "Південь", "Запорізька політехніка". Колаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Безкоштовне навчання ветеранів війни Інші пільги для УБД

Учасники бойових дій отримують від держави пільги на навчання. Однією із найсуттєвіших пільг є безкоштовне навчання у тих чи інших вишах в рамках державних квот.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Читайте також:

Безкоштовне навчання ветеранів війни

Військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у захисті Батьківщини від російської агресії, можуть претендувати на отримання статусу (і посвідчення) учасника бойових дій. Чітких часових рамок у цьому процесі немає, деякі військові можуть стати УБД буквально за один день.

Статус "учасник бойових дій" надає право військовослужбовцю претендувати на отримання тих чи інших пільг. У Міністерстві оборони пояснили, які пільги розповсюджується на можливість навчання військовослужбовців — учасників бойових дій.

"Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни" учасники бойових дій мають право на державну підтримку у здобутті освіти", — наголосили у військовому відомстві. Ця підтримка може виражатися у повній або частковій оплаті навчання УБД коштом державного та місцевих бюджетів.

Інші пільги для УБД

Крім безкоштовного навчання, учасники бойових дій мають право на низку інших пільг, які стосуються процесу навчання. Це, наприклад, можуть бути пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти за межами державних квот.

Крім того, учасники бойових дій мають право на отримання соціальних стипендій. На них поширюється також право на безоплатне забезпечення підручниками.

Учасникам бойових дій гарантується безкоштовне проживання у гуртожитках. Це право діє протягом усього періоду навчання, до отримання диплому чи відрахування з тих чи інших причин.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є місцеві пільги для учасників бойових дій.

Магазини надають знижки на товари та послуги, музеї, виставки, театри — безкоштовний вхід. Крім самих військовослужбовців, право на пільги мають і члени їхніх родин.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги мають батьки учасників бойових дій.

Це можуть бути знижки на оплату житла, комунальні послуги чи вартість палива. батьки УБД мають право на ці пільги навіть у тому разі, якщо вони продовжують працювати, але лише за умови спільного проживання. 

учасник бойових дій УБД
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
