Герої України та члени їхніх родин мають право низку пільг і гарантій
Звання "Герой України" є найвищою державною відзнакою за геройський вчинок. Нагородженим вручають орден "Золота Зірка" — золоту п'ятикутну зірку на вінку з дубового листя. Отримати відзнаку можуть не лише українці, а й іноземці, зокрема йдеться про Героїв Небесної Сотні. Усі Герої України та рідні цих людей мають право на пільги та виплати.
Пільги для Героїв України та членів їхніх родин
Герої України та близькі цих людей можуть безкоштовно отримати капітальний ремонт житла і не мають сплачувати за приватизацію. Родини тих, хто загинув, захищаючи Україну від російської агресії, стають першими в черзі на житло.
Крім житлових пільг, надають комунальні. Героям України та їхнім сім'ям не треба платити за комунальні послуги. Користування скрапленим газом, домашнім телефоном і охоронною сигналізацією для них теж є безкоштовним.
Ще одними пільгами є транспортні. Щомісяця компенсують 50 літрів пального, а людей з інвалідністю безкоштовно забезпечують автомобілем на десять років.
Медичні та соціальні гарантії для Героїв України та їхніх рідних
До медичних гарантій належать безкоштовні лікування та ліки, санаторно-курортне оздоровлення, виготовлення зубних протезів за винятком дорогоцінних металів.
Серед соціальних гарантій:
- переважне право на працевлаштування;
- додаткова відпустка тривалістю до трьох тижнів;
- безкоштовне навчання в державних і приватних закладах.
