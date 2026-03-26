Герої України та члени їхніх родин мають право низку пільг і гарантій

Дата публікації: 26 березня 2026 06:30
Володимир Зеленський вручає військовослужбовцю орден "Золота Зірка". Фото: Офіс Президента України
Ключові моменти Пільги для Героїв України та членів їхніх родин Медичні та соціальні гарантії для Героїв України та їхніх рідних

Звання "Герой України" є найвищою державною відзнакою за геройський вчинок. Нагородженим вручають орден "Золота Зірка" — золоту п'ятикутну зірку на вінку з дубового листя. Отримати відзнаку можуть не лише українці, а й іноземці, зокрема йдеться про Героїв Небесної Сотні. Усі Герої України та рідні цих людей мають право на пільги та виплати.

Про це 25 березня повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Пільги для Героїв України та членів їхніх родин

Герої України та близькі цих людей можуть безкоштовно отримати капітальний ремонт житла і не мають сплачувати за приватизацію. Родини тих, хто загинув, захищаючи Україну від російської агресії, стають першими в черзі на житло.

Крім житлових пільг, надають комунальні. Героям України та їхнім сім'ям не треба платити за комунальні послуги. Користування скрапленим газом, домашнім телефоном і охоронною сигналізацією для них теж є безкоштовним.

Ще одними пільгами є транспортні. Щомісяця компенсують 50 літрів пального, а людей з інвалідністю безкоштовно забезпечують автомобілем на десять років.

Медичні та соціальні гарантії для Героїв України та їхніх рідних 

До медичних гарантій належать безкоштовні лікування та ліки, санаторно-курортне оздоровлення, виготовлення зубних протезів за винятком дорогоцінних металів. 

Серед соціальних гарантій:

  • переважне право на працевлаштування;
  • додаткова відпустка тривалістю до трьох тижнів;
  • безкоштовне навчання в державних і приватних закладах.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на законодавство та постанови Кабінету Міністрів України повідомляв, що у квітні розмір заплат військовослужбовців не зміниться. Доплати й надбавки теж збережуться. Бійці зможуть додатково отримати 30–100 тисяч гривень.

Також Новини.LIVE з посиланням на видання "Судово-юридична газета" писав, що військові пенсіонери продовжать отримувати виплати, навіть якщо повернуться до служби. Йдеться і про мобілізованих, і про резервістів, і про контрактників. Щоправда, після звільнення бійця зі служби розмір його пенсії переглянуть.

Максим Бондаренко - Редактор
Максим Бондаренко
