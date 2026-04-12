Зарплати у ЗСУ можуть зрости: за яких умов

Людина у військовій формі тримає гроші.

Рівень зарплат військовослужбовців у тилових частинах недостатній. Аби покращити ситуацію із грошовим забезпеченням бійців, потрібен внутрішній аудит. Під час цієї перевірки мають з'ясувати, хто які посади обіймає та які обов'язки виконує.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова, передає Новини.LIVE.

Грошове забезпечення бійців

Військовий омбудсмен зазначила, що наразі на рівні ЄС тривають дискусії щодо виділення 90 мільярдів євро для України. До цієї суми входить і грошове забезпечення військових.

"Європа має сприймати це як плату за власну безпеку. Українське військо є щитом Європи. Очевидно, що за це треба платити, поки ми захищаємо європейські кордони. Мені прикро дивитися на всі ці дискусії в ЄС, розуміючи, яку ціну платить українське військо і наскільки жалюгідне це грошове забезпечення", — заявила Ольга Решетилова.

На її думку, питання грошового забезпечення військовослужбовців можна вирішити трьома шляхами:

європейські партнери мають усвідомити, що українське військо — це європейське військо і захист європейського кордону; оптимізація внутрішніх процесів; готовність суспільства жертвувати своїми соціальними благами на користь військовослужбовців.

"Коли військовослужбовець отримує менше, ніж охоронець у супермаркеті, то зрозуміло, що це неприйнятно... На п'ятому році повномасштабної війни десь від чогось треба відмовлятися, але ніколи не можна відмовлятися від власного війська", — підсумувала військовий омбудсмен.

