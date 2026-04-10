Головна Гроші ЗСУ Сплатив штраф ТЦК, але розшук не знімається: чому так відбувається

Дата публікації: 10 квітня 2026 07:30
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
Військовозобов'язані особи у разі порушень правил військового обліку можуть бути оголошені у розшук та отримати штраф від ТЦК. Однак існує випадок, коли навіть сплата штрафу не вирішить проблему з розшуку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Kadroland.

На порталі пояснили, що існує один приклад, коли українці навіть після сплати штрафу всеодно залишаються у розшуку.

Зокрема, мова йде про обмежено придатних осіб, які повинні були пройти ВЛК до 5 червня 2024 року. Наразі законодавство не передбачає такого ступеню придатності для служби, тож якщо людина не пройшла ВЛК до вищевказаної дати, розшук з неї не знімуть.

"В подібних випадках сплата штрафу не вирішує ситуацію. ТЦК розшукує людину, щоб направити на ВЛК", — пише портал.

Читайте також:

Ще однією причиною можуть бути технічні проблеми. У такому випадку треба особисто звертатися до ТЦК, або ж робити адвокатські запити, а якщо ви не згодні з порушенням, то його можна оскаржити в суді.

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно в одному з ТЦК пояснили, за що саме накладають штрафи на громадян України.

Також ми писали, що громадянин має на сплату штрафу 15 днів. Якщо цього не зробити, тоді ТЦК можуть передати справу до виконавчої служби для примусового стягнення, що матиме ще більш важкі наслідки.

Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
