Сплатив штраф ТЦК, але розшук не знімається: чому так відбувається

Військовозобов'язані особи у разі порушень правил військового обліку можуть бути оголошені у розшук та отримати штраф від ТЦК. Однак існує випадок, коли навіть сплата штрафу не вирішить проблему з розшуку.

Чому сплата штрафу не знімає розшук з громадянина

На порталі пояснили, що існує один приклад, коли українці навіть після сплати штрафу всеодно залишаються у розшуку.

Зокрема, мова йде про обмежено придатних осіб, які повинні були пройти ВЛК до 5 червня 2024 року. Наразі законодавство не передбачає такого ступеню придатності для служби, тож якщо людина не пройшла ВЛК до вищевказаної дати, розшук з неї не знімуть.

"В подібних випадках сплата штрафу не вирішує ситуацію. ТЦК розшукує людину, щоб направити на ВЛК", — пише портал.

Ще однією причиною можуть бути технічні проблеми. У такому випадку треба особисто звертатися до ТЦК, або ж робити адвокатські запити, а якщо ви не згодні з порушенням, то його можна оскаржити в суді.

