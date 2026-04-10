Оплатил штраф ТЦК, но розыск не снимается: почему так происходит

Военнообязанные лица в случае нарушений правил воинского учета могут быть объявлены в розыск и получить штраф от ТЦК. Однако существует случай, когда даже уплата штрафа не решит проблему с розыском.

Почему уплата штрафа не снимает розыск с гражданина

На портале объяснили, что существует один пример, когда украинцы даже после уплаты штрафа все равно остаются в розыске.

В частности, речь идет об ограниченно годных лицах, которые должны были пройти ВЛК до 5 июня 2024 года. Сейчас законодательство не предусматривает такой степени годности для службы, поэтому если человек не прошел ВВК до вышеуказанной даты, розыск с него не снимут.

"В подобных случаях уплата штрафа не решает ситуацию. ТЦК разыскивает человека, чтобы направить на ВВК", — пишет портал.

Еще одной причиной могут быть технические проблемы. В таком случае надо лично обращаться в ТЦК, или же делать адвокатские запросы, а если вы не согласны с нарушением, то его можно обжаловать в суде.

