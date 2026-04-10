Оплатил штраф ТЦК, но розыск не снимается: почему так происходит

Дата публикации 10 апреля 2026 07:30
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
Ключевые моменты Почему уплата штрафа не снимает розыск с гражданина

Военнообязанные лица в случае нарушений правил воинского учета могут быть объявлены в розыск и получить штраф от ТЦК. Однако существует случай, когда даже уплата штрафа не решит проблему с розыском.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Kadroland.

Почему уплата штрафа не снимает розыск с гражданина

На портале объяснили, что существует один пример, когда украинцы даже после уплаты штрафа все равно остаются в розыске.

В частности, речь идет об ограниченно годных лицах, которые должны были пройти ВЛК до 5 июня 2024 года. Сейчас законодательство не предусматривает такой степени годности для службы, поэтому если человек не прошел ВВК до вышеуказанной даты, розыск с него не снимут.

"В подобных случаях уплата штрафа не решает ситуацию. ТЦК разыскивает человека, чтобы направить на ВВК", — пишет портал.

Еще одной причиной могут быть технические проблемы. В таком случае надо лично обращаться в ТЦК, или же делать адвокатские запросы, а если вы не согласны с нарушением, то его можно обжаловать в суде.

Как сообщало Новини.LIVE, недавно в одном из ТЦК объяснили, за что именно накладывают штрафы на граждан Украины.

Также мы писали, что гражданин имеет на уплату штрафа 15 дней. Если этого не сделать, тогда ТЦК могут передать дело в исполнительную службу для принудительного взыскания, что будет иметь еще более тяжелые последствия.

штраф ТЦК и СП розыск
Максим Бондаренко - Редактор
Максим Бондаренко
