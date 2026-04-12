Зарплаты в ВСУ могут вырасти: при каких условиях

Человек в военной форме держит деньги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Уровень зарплат военнослужащих в тыловых частях недостаточен. Чтобы улучшить ситуацию с денежным обеспечением бойцов, нужен внутренний аудит. Во время этой проверки должны выяснить, кто какие должности занимает и какие обязанности выполняет.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова, передает Новини.LIVE.

Денежное обеспечение бойцов

Военный омбудсмен отметила, что сейчас на уровне ЕС продолжаются дискуссии относительно выделения 90 миллиардов евро для Украины. В эту сумму входит и денежное обеспечение военных.

"Европа должна воспринимать это как плату за собственную безопасность. Украинское войско является щитом Европы. Очевидно, что за это надо платить, пока мы защищаем европейские границы. Мне обидно смотреть на все эти дискуссии в ЕС, понимая, какую цену платит украинское войско и насколько жалкое это денежное обеспечение", — заявила Ольга Решетилова.

По ее мнению, вопрос денежного обеспечения военнослужащих можно решить тремя путями:

европейские партнеры должны осознать, что украинское войско — это европейское войско и защита европейской границы; оптимизация внутренних процессов; готовность общества жертвовать своими социальными благами в пользу военнослужащих.

"Когда военнослужащий получает меньше, чем охранник в супермаркете, то понятно, что это неприемлемо... На пятом году полномасштабной войны где-то от чего-то надо отказываться, но никогда нельзя отказываться от собственного войска", — подытожила военный омбудсмен.

