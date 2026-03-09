Відео
За якою адресою військовий отримує пільги на комуналку

За якою адресою військовий отримує пільги на комуналку

Дата публікації: 9 березня 2026 05:40
Оформлення пільг на комунальні послуги для військовослужбовця
Українські військовослужбовці. Фото: 31 ОМБр. Колаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Пільги на комуналку Як подати заяву про зміну адреси

Система пільг для учасників бойових дій поширюється, зокрема, і на сплату комунальних послуг. Юристи пояснили, на яку адресу можуть нараховуватися ці пільги — та як змінити адресу.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Пільги на комуналку

Військовослужбовці Збройних сил України, які брали безпосередню участь у захисті Батьківщини, мають право на особливий статус. Цей статус — учасник бойових дій.

Учасники бойових дій мають право на різноманітні пільги від держави. Юристи пояснили, як саме нараховується пільга на комунальні послуги, точніше, на яку саме адресу це нарахування відбувається.

"Пільги на житлово-комунальні послуги надаються як за фактичним, так і за зареєстрованим місцем проживання пільговика. Для зміни місця отримання пільг необхідно внести зміни до Реєстру осіб, які мають право на пільги", — пояснив громадянину юрист Владислав Дерій.

Як подати заяву про зміну адреси

Юрист також пояснив, чи можна змінити адресу нарахування ЖКГ-пільг. За словами Дерія, для цього достатньо просто подати заяву.

"Для коригування інформації Ви маєте протягом 30 днів повідомити про зміни орган Пенсійного фонду України", — наголосив правник. Він розповів, що заяву можна подати у трьох різних варіантах.

Це можна зробити:

  • особисто — звернувшись до обраного сервісного центру ПФУ и незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування;
  • "Укрпоштою" — надіславши документ на адресу органу Фонду;
  • онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або через портал "Дія".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які медичні послуги підпадають під пільги для учасників бойових дій.

Учасники бойових дій мають право на безкоштовні ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів. Ліки можуть надаватися для амбулаторного лікування і лише тих захворювань, які визначені Кабміном.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги на навчання учасникам бойових дій гарантує держава.

Однією із найсуттєвіших пільг є безкоштовне навчання у тих чи інших вишах в рамках державних квот. Також ця категорія громадян може поселитися у гуртожиток безкоштовно.

комунальні послуги пільги учасник бойових дій УБД військовослужбовці
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
