Оформлення пільг на комунальні послуги для військовослужбовця

Система пільг для учасників бойових дій поширюється, зокрема, і на сплату комунальних послуг. Юристи пояснили, на яку адресу можуть нараховуватися ці пільги — та як змінити адресу.

Пільги на комуналку

Військовослужбовці Збройних сил України, які брали безпосередню участь у захисті Батьківщини, мають право на особливий статус. Цей статус — учасник бойових дій.

Учасники бойових дій мають право на різноманітні пільги від держави. Юристи пояснили, як саме нараховується пільга на комунальні послуги, точніше, на яку саме адресу це нарахування відбувається.

"Пільги на житлово-комунальні послуги надаються як за фактичним, так і за зареєстрованим місцем проживання пільговика. Для зміни місця отримання пільг необхідно внести зміни до Реєстру осіб, які мають право на пільги", — пояснив громадянину юрист Владислав Дерій.

Як подати заяву про зміну адреси

Юрист також пояснив, чи можна змінити адресу нарахування ЖКГ-пільг. За словами Дерія, для цього достатньо просто подати заяву.

"Для коригування інформації Ви маєте протягом 30 днів повідомити про зміни орган Пенсійного фонду України", — наголосив правник. Він розповів, що заяву можна подати у трьох різних варіантах.

Це можна зробити:

особисто — звернувшись до обраного сервісного центру ПФУ и незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування;

"Укрпоштою" — надіславши документ на адресу органу Фонду;

онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або через портал "Дія".

