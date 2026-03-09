Адрес, по которому военному начисляют льготы на коммунальные услуги

Украинские военнослужащие. Фото: 31 ОМБр. Коллаж: Новини.LIVE

Льготы на коммунальные услуги для участников боевых действий могут быть начислены на любой указанный им адрес. Юристы объяснили, как военный может изменить адрес для льгот.

Льготы на коммунальные услуги

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые принимали непосредственное участие в защите Родины, имеют право на особый статус. Этот статус — участник боевых действий.

Участники боевых действий имеют право на различные льготы от государства. Юристы объяснили, как начисляется льгота на коммунальные услуги, точнее, на какой именно адрес это начисление происходит.

"Льготы на жилищно-коммунальные услуги предоставляются как по фактическому, так и по зарегистрированному месту жительства льготника. Для изменения места получения льгот необходимо внести изменения в Реестр лиц, имеющих право на льготы", — пояснил гражданину юрист Владислав Дерий.

Заявление об изменении адреса — три варианта подачи

Юрист также объяснил, можно ли изменить адрес начисления ЖКХ-льгот. По словам Дерия, для этого достаточно просто подать заявление.

"Для корректировки информации Вы должны в течение 30 дней сообщить об изменениях орган Пенсионного фонда Украины", — отметил юрист. Он рассказал, что заявление можно подать в трех различных вариантах.

Это можно сделать:

лично — обратившись в выбранный сервисный центр ПФУ и независимо от места регистрации, проживания или пребывания;

"Укрпоштою" — отправив документ в адрес органа Фонда;

онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсійний фонд" или через портал "Дія".

