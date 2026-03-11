Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гроші ЗСУ В "Азові" вакансія для жінок із чіткою дикцією

В "Азові" вакансія для жінок із чіткою дикцією

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам гарячої лінії
Оператор гарячої лінії. Фото ілюстративне: freepik.com
Ключові моменти Обов'язки оператора гарячої лінії Вимоги до кандидатів на посаду Умови роботи Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які відповідатимуть на дзвінки. Йдеться про операторів гарячої лінії.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 1 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
"Азов" шукає операторів гарячої лінії
Скриншот вакансії з Work.ua ​​​​

Обов'язки оператора гарячої лінії

Оператор гарячої лінії має приймати й обробляти звернення від членів родин військовослужбовців, допомагати з оформленням документів для отримання пільг і гарантій військовим і членам їхніх сімей. Також такий фахівець відповідає за інформування родичів захисників України про соціальні гарантії, комунікує з іншими відділами та відомствами.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують стресостійких і комунікативних людей віком від 21 року до 40 років. Йдеться про тих, хто придатний або обмежено придатний до служби, готовий постійно вчитися й розвиватися. У пріоритеті жінки.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. На посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов

Раніше стало відомо, що у війську потрібні люди, які вміють керувати землерийними машинами. Йдеться про водіїв екскаватора

Також "Азов" запрошує до своїх лав людей, які відповідатимуть за планування бойових дій. У бригаді є вакансія офіцера секції S3.

робота бригада "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації