Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам гарячої лінії

Оператор гарячої лінії. Фото ілюстративне: freepik.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які відповідатимуть на дзвінки. Йдеться про операторів гарячої лінії.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 1 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua ​​​​

Обов'язки оператора гарячої лінії

Оператор гарячої лінії має приймати й обробляти звернення від членів родин військовослужбовців, допомагати з оформленням документів для отримання пільг і гарантій військовим і членам їхніх сімей. Також такий фахівець відповідає за інформування родичів захисників України про соціальні гарантії, комунікує з іншими відділами та відомствами.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують стресостійких і комунікативних людей віком від 21 року до 40 років. Йдеться про тих, хто придатний або обмежено придатний до служби, готовий постійно вчитися й розвиватися. У пріоритеті жінки.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. На посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов

Раніше стало відомо, що у війську потрібні люди, які вміють керувати землерийними машинами. Йдеться про водіїв екскаватора.

Також "Азов" запрошує до своїх лав людей, які відповідатимуть за планування бойових дій. У бригаді є вакансія офіцера секції S3.