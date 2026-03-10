Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гроші ЗСУ В "Азові" є вакансія для молодих пілотів

В "Азові" є вакансія для молодих пілотів

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує пілотам Autel
Військовослужбовець із БпЛА. Фото ілюстративне: azov.org.ua
Ключові моменти Обов'язки пілота Autel Вимоги до кандидатів на посаду Умови роботи Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати дронами. Йдеться про пілотів Autel. 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 1 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
"Азов" шукає пілотів Autel
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки пілота Autel 

Пілот Autel має постійно вдосконалювати навички керування дроном, брати участь в бойових чергуваннях на позиції, уміти користуватися антенами, дронами, пультами та підтримувати це обладнання в належному стані. Також таких військових систематично залучають до навчань, зокрема тренувальних польотів.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком від 18 до 35 років. Від претендентів на посаду очікують бажання захищати Батьківщину, знищувати ворога, постійно вчитися та розвиватися. 

Перевагу нададуть тим, хто: 

  • має технічну освіту;
  • має досвід польотів на дронах DJI/Autel і різних типах БпЛА в цивільних або бойових умовах;
  • проходив курси або має сертифікати із БпЛА;
  • уміє швидко орієнтуватись на місцевості;
  • має досвід роботи з радіообладнанням;
  • уміє користуватись програмами "Кропива" або "Дельта";
  • має піхотний та інший бойовий досвід.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Раніше стало відомо, що в "Азові" бракує людей, які вміють діагностувати та виправляти несправності в системах автомобілів. Йдеться про автоелектриків

Також до війська запрошують тих, знається на електронних пристроях. Йдеться про інженерів-електронщиків.

робота бригада "Азов" мобілізація військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації