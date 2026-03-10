Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує пілотам Autel

Військовослужбовець із БпЛА. Фото ілюстративне: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати дронами. Йдеться про пілотів Autel.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 1 березня, передає Новини.LIVE.

Обов'язки пілота Autel

Пілот Autel має постійно вдосконалювати навички керування дроном, брати участь в бойових чергуваннях на позиції, уміти користуватися антенами, дронами, пультами та підтримувати це обладнання в належному стані. Також таких військових систематично залучають до навчань, зокрема тренувальних польотів.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком від 18 до 35 років. Від претендентів на посаду очікують бажання захищати Батьківщину, знищувати ворога, постійно вчитися та розвиватися.

Перевагу нададуть тим, хто:

має технічну освіту;

має досвід польотів на дронах DJI/Autel і різних типах БпЛА в цивільних або бойових умовах;

проходив курси або має сертифікати із БпЛА;

уміє швидко орієнтуватись на місцевості;

має досвід роботи з радіообладнанням;

уміє користуватись програмами "Кропива" або "Дельта";

має піхотний та інший бойовий досвід.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Раніше стало відомо, що в "Азові" бракує людей, які вміють діагностувати та виправляти несправності в системах автомобілів. Йдеться про автоелектриків.

Також до війська запрошують тих, знається на електронних пристроях. Йдеться про інженерів-електронщиків.